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華爾街重金搶人才 開銷創高

編譯湯淑君／綜合報導
華爾街重金禮聘一流人才。(路透資料照片)
華爾街重金禮聘一流人才。(路透資料照片)

美國大型銀行最新財報顯示，華爾街重金禮聘一流人才，正付出高昂的成本：營運開銷大增。

高盛集團18日公布的財報顯示，去年度開銷創新高紀錄，主因是薪酬和員工福利成本激增。

上周，摩根大通也傳出開銷衝上空前最高紀錄，而且執行長戴蒙矢言不惜一切代價，也要打贏人才爭奪戰，令市場嚇一大跳，14日股價應聲重挫，跌幅為2020年來最大。

新冠肺炎疫情引爆一波證券交易與併購熱潮，促使華爾街銀行主管紛紛設法擴充人力陣容，並提高各層級員工薪資待遇，加重薪資上漲壓力。同時，華爾街爭奪人才，也是為投資新事業並招聘具科技專業的人才，以抵禦金融科技公司（FinTech）大肆擴張的威脅。

高盛財務長柯曼在法說會上表示，在人才爭奪激烈的大環境中，高盛「致力於犒賞頂尖人才」，儘管高盛不認為營運費用會顯著升高，仍會在技術和工程方面加碼投資。

高盛表示，去年營運開銷逼近180億美元，比前年大增33%，員工薪酬和福利是最大驅動因素。摩根大通也表示，2021年營運開支比預期多，因為薪酬成本增加了。該行預估今年開銷還會擴增，估計非利息支出可能約770億美元，一部分反映通膨對薪資的影響。

就連總部不在華爾街上的渣打銀行，也充分感受到「搶人」的急迫性和必要性。

高盛 華爾街 投資

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