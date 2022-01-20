微軟搶攻元宇宙 重擊Sony

微軟對動視暴雪祭出史上最大現金併購案，率先在元宇宙領土打下大片江山。（路透資料照片）

微軟 將以687億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），可能成為美國科技業史上最大手筆收購案，展現搶攻元宇宙 市場的企圖心。儘管這筆交易因規模龐大，勢必引發全球反壟斷監管機構嚴加審查，但勁敵Sony首當其衝，股價19日應聲暴跌逾10%，市值一天蒸發逾200億美元。

微軟18日宣布，將以每股95美元現金收購動視暴雪，比動視暴雪上14日收盤溢價約45%，交易總值約687億美元。交易完成後微軟將超越任天堂，成為全球第三大遊戲公司，僅次於騰訊和Sony。

遊戲是微軟的兩大元宇宙主打領域之一，微軟表示：「這次收購將使本公司在行動端、個人電腦、遊戲機和雲端的遊戲事業加速成長，並提供搭建元宇宙的基石。」

美國遊戲類股18日當天全面勁揚，反映投資 人預期其他科技巨頭可能跟進微軟，分別展開收購行動，但Sony公司19日在東京股市收盤暴跌12.8%，落到三個月谷底，因為投資人擔心，競爭加劇可能衝擊這家日本集團遊戲業務未來的獲利。

Sony和微軟都是遊戲產業要角，兩家公司2020年11月先後推出最新款遊戲機。截至去年9月，Sony已賣出1300萬台PS5。微軟未公布銷售成績，但根據市場研究資料，PS5一直比Xbox Series X賣得好。Sony也一直積極投資併購，去年買下好幾家遊戲工作室，包括美國的Gluepoint Games、芬蘭Housemarque，和英國Firesprite等。

微軟有意併購動視暴雪，對蘋果公司也是一記當頭棒喝，因為動視暴雪旗下手機遊戲陣容堅強，包括熱門手遊「糖果傳奇」（Candy Crush）和行動版的「決戰時刻」。蘋果最近在行動遊戲方面麻煩纏身，最出明顯的就是因為App Store下架「要塞英雄」而與該遊戲開發商Epic Games大打訴訟戰。

不過，市場指出，微軟除了須取得動視暴雪股東的同意，最重要的還是爭取監管機構同意，尤其在華府、布魯塞爾反托辣斯當局磨刀霍霍向科技巨人之時。對微軟來說，這樁交易的規模比過去任何一件收購案高出一倍多。微軟上次大手筆收購是在2016年，當時斥資260億美元收購專業人士社群平台LinkedIn。