我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普集團財報文件被查出誤導 伊凡卡負責與銀行接洽

史上最大規模 拜登政府下周起免費發4億個N95口罩

LNG船U型迴轉 運河走兩趟付百萬美元 赴歐賣貨仍有賺

編譯季晶晶／綜合外電
歐洲天然氣價格高到滿載LNG的輪船願意在太平洋大迴轉，掉頊改去英國。彭博資訊
歐洲天然氣價格高到滿載LNG的輪船願意在太平洋大迴轉，掉頊改去英國。彭博資訊

將液化天然氣（LNG）運往供應吃緊的歐洲太有利可圖，以至於一艘滿載LNG的輪船在太平洋迴轉掉頭，兩度穿越巴拿馬運河，支付將近100萬美元的通行費，也要到歐洲卸貨。

懸掛馬爾他國旗的Hellas Diana號從去年11月28日從美國德州墨西哥岸出發，本來穿過巴拿馬運河進入太平洋要往亞洲來，但臨時決定去英國，於12月20日180度大迴轉，不辭辛苦地再次穿過巴拿馬運河，進入大西洋水域向東駛去，預定周三抵達米爾福德港。此事凸顯能源危機推升歐洲天然氣價格，對LNG供應商造成多大的吸引力，不少人眼也不眨地放棄在亞洲的傳統季節性市場。

顧問公司Energy Aspects的LNG產業分析師Hadrien Collineau說，即使這艘LNG船整整花了6周環遊世界才到目的地，扣掉運費和95萬美元運河通行費後，依然有得賺。

雖然歐亞之間的LNG價差已經縮小，但橫跨大西洋的海運費用較低，使得歐洲對美國LNG來說依然是很具吸引力的市場。不過這種情形可能不會持續太久，花旗集團分析師預估，歐洲今年冬天的天然氣價格已經觸頂。

天然氣 分析師 墨西哥

上一則

油價扶搖直上 彭博：站上100美元 只是時間問題

下一則

美銀：特斯拉在美市占率 3年內恐銳減50個百分點

延伸閱讀

Twins、容祖兒直播帶貨猛看提詞器 網看傻：做點功課吧

Twins、容祖兒直播帶貨猛看提詞器 網看傻：做點功課吧
包裹失竊案增 聯合太平洋促起訴 賈斯康不甩

包裹失竊案增 聯合太平洋促起訴 賈斯康不甩
影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水

影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水
制裁俄國恐斷歐洲天然氣供應 美國擬應變計畫

制裁俄國恐斷歐洲天然氣供應 美國擬應變計畫

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55
愈來愈多投資人預期聯準會3月將一口氣升息2碼。（路透）

一口氣升息兩碼？ 市場押注Fed 將出現20年來大動作

2022-01-18 18:44

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段