LNG船U型迴轉 運河走兩趟付百萬美元 赴歐賣貨仍有賺

歐洲天然氣價格高到滿載LNG的輪船願意在太平洋大迴轉，掉頊改去英國。彭博資訊

將液化天然氣 （LNG）運往供應吃緊的歐洲太有利可圖，以至於一艘滿載LNG的輪船在太平洋迴轉掉頭，兩度穿越巴拿馬運河，支付將近100萬美元的通行費，也要到歐洲卸貨。

懸掛馬爾他國旗的Hellas Diana號從去年11月28日從美國德州墨西哥 岸出發，本來穿過巴拿馬運河進入太平洋要往亞洲來，但臨時決定去英國，於12月20日180度大迴轉，不辭辛苦地再次穿過巴拿馬運河，進入大西洋水域向東駛去，預定周三抵達米爾福德港。此事凸顯能源危機推升歐洲天然氣價格，對LNG供應商造成多大的吸引力，不少人眼也不眨地放棄在亞洲的傳統季節性市場。

顧問公司Energy Aspects的LNG產業分析師 Hadrien Collineau說，即使這艘LNG船整整花了6周環遊世界才到目的地，扣掉運費和95萬美元運河通行費後，依然有得賺。

雖然歐亞之間的LNG價差已經縮小，但橫跨大西洋的海運費用較低，使得歐洲對美國LNG來說依然是很具吸引力的市場。不過這種情形可能不會持續太久，花旗集團分析師預估，歐洲今年冬天的天然氣價格已經觸頂。