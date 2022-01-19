油價扶搖直上 彭博：站上100美元 只是時間問題

由於需求激增、對Omicron變種新冠病毒的疑懼消退，以及石油輸出國組織及其夥伴（OPEC+）難以增產，國際油價最近幾月扶搖直上。 路透

在需求激增、對Omicron變種新冠病毒的疑懼消退，以及石油 輸出國組織及其夥伴（OPEC+）難以增產等因素支撐下，油價 最近幾月扶搖直上，彭博資訊報導指出，除非中國爆發規模疫情 以及美國頁岩油大舉恢復生產，否則重新站上每桶100美元關卡應該只是時間問題。

自去年11月底以來全球基準的布蘭特原油期貨上漲25%至每桶88美元左右。有些市場人士認為，現在的問題是油價「何時」、而非「能否」漲至三位數。油價自2014年以來未曾漲至每桶100美元以上。高盛集團本周表示，由於消費意外增強，預期油價在第3季將升抵每桶100美元。在期貨市場上，以每桶100美元價格買入布蘭特原油12月合約的選擇權價格，也在19日飆至歷史新高。

消費與供給面均支持油價上漲，由於Omicron相對溫和、已開發國家的高疫苗接種率，以及各國普遍不願實施嚴厲封鎖，石油的消費並未受到重創。另據石油分析公司Kayrros的數據，全球原油庫存在本月初跌回疫情前水準，中國和美國的庫存大幅下降至2018年底以來最低。供應趨緊已將石油市場結構推向現貨溢價（現貨油價高於長天期合約價），進一步削弱了儲存原油以備日後銷售的動力。

油價居高不下的另一因素是OPEC+增產不力。儘管這個產油聯盟已正式實施每月日產增40萬桶的協議，但實際上無法接近此目標，由於沙烏地阿拉伯增加的供應被利比亞和奈及利亞的減產所抵銷，OPEC在去年12月僅增產每天9萬桶。 而俄羅斯也表示未來六個月內只能達成預定增產目標的一半。

彭博資訊分析，油價能否站上100美元關卡，將取決於兩大因素，一是美國頁岩油業者會否砸錢增產，進而抑制漲勢；二是中國會否爆發大規模疫情，因而降低對原油的需求。美國能源公司的股價隨著油價上漲而飆升，但油價能否達到三位數的關鍵是，頁岩油鑽探商今年會否加碼投資以增加產量。

中國疫情也是一大變數。到目前為止北京當局封鎖城市的清零政策，成功阻止疫情大規模爆發，但這種方法將受到農曆新年慶祝活動和2月北京冬奧的考驗。疫情對中國經濟成長和能源需求的衝擊，可能是未來幾個月影響油價的最大不確定因素。