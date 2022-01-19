蘋果、三星 印度擴產手機估值50億美元

印度 經濟時報（ET）報導，在印度政府的獎勵措施下，蘋果與三星 2022財政年度將在印度擴大生產手機 ，規模可望達到50億美元。

而在其中，享有印度政府優惠進行生產而出口的手機，本財政年度可望達到20億美元。印度官員並進一步表示，全球廠商在印度的手機生產額有望超出預期。

印度的「PLI」生產獎勵計畫是在五年內，提供給手機生產商900億盧比（約1.17億美元）獎勵，期待各手機廠能在印度生產智慧手機，協助當地產業升級，吸納從中國大陸轉單的市場。

而南韓三星電子、蘋果的代工廠鴻海、和碩、緯創以及鴻海另一家在印度成立的子公司Rising Stars，是五家主要申請PLI獎勵的廠商。

印度時報引述消息人士報導，相關產線轉移計畫預計將在1年左右完成，為印度創造5.5萬個工作機會。未來幾年，相關廠商可能會在印度擴大業務範圍，涉及領域包括平板、電腦、筆電等。

隨著中美緊張局勢不斷加劇，多家科技巨頭正分散供應鏈生產布局。在此背景下，印度政府稍早祭出規模高達66.5億美元的「生產獎勵計畫」（Product-Linked Incentive），為企業在印度當地生產的產品提供現金獎勵。報導指出，印度政府已收到包括富士康、緯創、和碩、三星以及印度手機製造商Dixon Lava和Micromax等22家國內外大廠內申請參與上述計畫。