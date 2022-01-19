南韓反壟斷罰23航運商8100萬美元

南韓 反壟斷監管機構18日宣布，對包括現代商船、長榮 海運、萬海航運在內的23家國內外航運商合計裁罰962億韓元（約8100萬美元、台幣22.4億元），因這些公司操控南韓與東南亞間多條航線的運價。

這項裁決是南韓當局首次將「公平貿易法」應用在企業非法航運行為。遭開罰的公司包括南韓現代商船（HMM）、森羅商船（SM Line）、高麗海運（Korea Marine Transport）、興亞海運（Heung-A Shipping）、台灣的長榮、萬海、香港東方海外貨櫃航運，以及新加坡 的新鑫海航運等企業。

南韓公平貿易委員會（KFTC）認定，過去15年來這些南韓、台灣、新加坡和香港等地的航運商，共謀調升最低運價，對貨主不公。遭罰款的航運商，還包括香港的東方海外貨櫃航運、總部設在新加坡但隸屬中國遠洋海運集團的新鑫海航運，以及南韓的森羅商船、高麗海運和興亞海運。

KFTC表示，2003至2018年間，這些航運商串謀制定貨櫃運輸費用多達120次，調升多條航線的最低運價和其他費用，包括南韓至菲律賓、印尼、越南等地的航線。這個集團最初由三家南韓航運商組成，後來外國航運商也加入。為了強化協議的效力，這些航運商決定不承接彼此的貨物，並拒絕為不遵從設定運費的貨主裝船發貨。

遭控支持這項串謀行為的亞洲海運服務船東委員會，也面臨1.65億韓元罰款。

這是南韓主管機關首次援引公平交易法處罰南韓海運企業違法行為，過去都因航運聯盟的名義而加以容忍。

台灣貨櫃三雄中，因萬海是近洋線，依營收比重被罰金額最高，折算約台幣2.9億元；長榮、陽明分別遭罰7840萬元與5600萬元。由於金額對比去年獲利確實不算大，三雄均說，對營運無影響。三雄都表示，會盡力維護權益，並透過法律手段做行政救濟。