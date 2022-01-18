比特幣支付龍頭地位 鬆動

全球加密支付處理巨頭Bitpay表示，消費者和企業使用其他加密貨幣 購物的比率持續攀升，比特幣 使用率則日漸下滑，意味著比特幣在加密貨幣支付的龍頭地位面臨挑戰。

Bitpay表示，2021年與Bitpay合作的商家使用比特幣的數量，占加密貨幣總使用量的比率驟降至65%，遠低於2020年的92%。乙太幣使用率為15%，穩定幣則占13%，狗狗幣 、柴犬幣及萊特幣等在去年剛加入Bitpay其他數位代幣，占比為3%。

根據Bitpay官網數據，比特幣上月支付占比更降至57.9%。

比特幣以外的加密貨幣使用率陡升，原因之一是愈來愈多企業開始使用穩定幣進行跨境支付。在主要加密貨幣價格下跌時，消費者也較傾向改用穩定幣，因為這類代幣的價格相對穩定。此外，狗狗幣這類迷因幣在去年竄紅，主要拜超級粉絲馬斯克所賜，這位特斯拉執行長甫於14日宣布接受消費者使用狗狗幣購買特斯拉的部分商品。

比特幣使用率下滑的原因之一是，去年行情大漲60%，促使許多投資人可能選擇續抱、而非用來買東西。BitPay表示，比特幣的第一筆交易，是一名程式設計師花了現在價值數十億美元的比特幣買兩片披薩，許多人對此事仍記憶猶新。

BitPay指出，有些人確實花用手上的加密貨幣購買了珠寶和手表、汽車、船隻等奢侈品，甚至是黃金。許多人甚至認為，被吹捧為數位黃金的比特幣應會取代實體黃金。 BitPay執行長裴爾說，該公司與奢侈品有關的交易占總交易額的比率，已從2020年的9%飆升至去年的31%。