蘋果新iPad Air 傳3月亮相

最新傳言指出，蘋果可能會在春季新品發表會發表第五代iPad Air，功能將類似第六代iPad mini。 (美聯社)

最新傳言指出，蘋果 可能會在春季新品發表會發表第五代iPad Air，功能將類似第六代iPad mini，而據傳明年才會問世的混合實境（MR）頭戴裝置，價格可能高於2000美元。

日本部落格Mac Otakara引述來自中國大陸的可信消息來源聲稱，蘋果將在3月的春季發表會時，發表第五代iPad Air和iPhone SE3。

綜合科技網站AppleInsider與MacRumors的引述內容，第五代iPad Air的將搭載A15仿生晶片 、支援5G上網，FaceTime HD鏡頭將升級為1,200萬像素的超廣角前置相機，後鏡頭則搭載四顆LED True Tone閃光燈，拍攝時也支援人物居中功能。

第五代iPad Air的整體設計將與目前版本相同，後端相機為單鏡頭。目前版本的iPad Air於2020年10月推出，配備窄邊框的10.9吋顯示器、Touch ID電源鍵、USB-C連接埠，有太空 灰、銀色、綠色、玫瑰金及太空藍等顏色可選。

另一方面，ApppleInsider報導，蘋果MR頭戴裝置的開發過程很長，因此拉長上市的等待時間，可能要在2022年底或延後至2023年推出。雖然市場預料這是一款高階裝置，傳言產品定價在1,000至3,000美元間，但蘋果可能計劃把價格定在這個區間的中間值。

彭博資訊時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在「Power On」專欄表示，雖然蘋果出於利潤考量，自家硬體產品的定價常高於同業，但蘋果內部一直討論MR裝置的定價「高於2000美元」。主因為「一些內部技術」。

他預期蘋果MR裝置將配備兩款處理器，其中一款與MacBook Pro的M1 Pro同等級，以強化繪圖效能。這款裝置也會有多重顯示器，包括超高畫質的8K面板，並可選搭能替換的處方鏡片（可矯正視力），及高級音訊技術，從而墊高了成本，還要考量到蘋果要回收內部開發七年的支出。

葛曼也猜測，這款MR裝置可能命名為「蘋果Vision」、「蘋果Reality」、「蘋果Sight／iSight」、「蘋果Lens」或「蘋果Goggles」等。

蘋果MR裝置的賣點將是針對遊戲領域，定位為「遊戲開發人士的夢想」。

蘋果也可能攜手媒體合作夥伴，為該裝置打造觀看內容。通訊也可能是另一賣點，預料將出現類似動畫表情功能（Animojis）和虛擬FaceTime的體驗。