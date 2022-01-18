回收塑膠需求大 價格年飆升103%

由於供不應求，最常見類型的回收塑膠價格一年內翻漲了一倍，衝上歷史新高，也拖慢了飲料和消費品集團朝減塑目標邁進的腳步。

英國金融時報（FT）報導，研究機構ICIS表示，在家居用品、飲料和服裝製造商採納新的回收塑膠使用目標後，歐洲的消費後聚對苯二甲酸乙二酯 薄片價格，去年1月以來已飆升103%，漲至每公噸1690歐元。

ICIS表示，用於製造這種薄片的舊塑膠瓶價格漲更凶，去年1月來漲了兩倍多。

回收再利用的PET價格上周更超越原生PET，因為回收塑膠產品需求熱絡的效應，甚至超過化石燃料價格飆升對新製塑膠成本的影響。

可口可樂 、百事、雀巢和達能等集團都設定目標，在2025年前包裝中至少要有25%的消費後可回收成分，這是歐盟 強制規定的瓶子目標。ICIS塑膠回收資深分析師麥潔歐芙表示，高昂的價格和有限的供應正在拖慢這些企業的努力。永續發展顧問賈拉德表示：「再生PET的供應無法滿足需求。」

此外，可口可樂、百事、聯合利華、雀巢、沃爾瑪及法國巴黎銀行等70多個國際品牌，17日在一項聯合聲明中呼籲全球簽訂對抗塑膠汙染的條約，包括減少攸關石油 產業成長的塑膠生產。