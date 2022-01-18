首見 歐洲電動車銷售勝柴油車

去年12月，歐洲電動車的銷量首見超過柴油車。(路透資料照片)

根據獨立汽車 分析師Matthias Schmidt為金融時報編纂的初期數據，歐洲電動車 的銷量去年12月首見超過柴油車。在包括英國在內的18個歐洲國家，賣出的新車有超過五分之一是純電動車，而包括柴油電力混合車在內的柴油車，占比不到19%。

拜德國和其他地區的政府補貼，和2020年起要求歐盟製造商銷售更多低碳汽車的嚴格法規之賜，電動車銷售一直在穩定成長。

這股趨勢於去年最後一季加速，主要是電動車大廠特斯拉比競爭對手更能克服半導體供應鏈 瓶頸，交車量達到創新高的30萬9000輛。

歐洲車廠12月也力推電動車以減少碳足跡、避免布魯塞爾的罰款，此前他們在供應鏈危機期間優先生產最有利可圖的車款，主要是汙染嚴重的休旅車。

西歐因此在上月售出17萬6000輛電動車，創下新高紀錄，比2020年12月高出逾6%。相較之下，2021年12月售出的柴油車是16萬輛。

自從福斯汽車被發現利用軟體，對1100萬輛柴油車引擎廢氣排放數據造假後，柴油車的銷售一直穩定下滑。那時，柴油車款在18個歐洲國家的交車量遠超過一半。

Schmid指出，在一些新的電動車款吸引新顧客的同時，部分城市禁絕舊款柴油車、以及重要市場對柴油車加稅，都進一步衝擊柴油車的銷售。

在全歐最大車市的德國，新聯合政府有意檢討柴油的稅務優惠，也讓柴油車換手的價值變得不確定，柴油因為稅務優惠比高級汽油便宜了大約14%。