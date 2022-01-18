我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

首見 歐洲電動車銷售勝柴油車

編譯季晶晶／綜合報導
去年12月，歐洲電動車的銷量首見超過柴油車。(路透資料照片)
去年12月，歐洲電動車的銷量首見超過柴油車。(路透資料照片)

根據獨立汽車分析師Matthias Schmidt為金融時報編纂的初期數據，歐洲電動車的銷量去年12月首見超過柴油車。在包括英國在內的18個歐洲國家，賣出的新車有超過五分之一是純電動車，而包括柴油電力混合車在內的柴油車，占比不到19%。

拜德國和其他地區的政府補貼，和2020年起要求歐盟製造商銷售更多低碳汽車的嚴格法規之賜，電動車銷售一直在穩定成長。

這股趨勢於去年最後一季加速，主要是電動車大廠特斯拉比競爭對手更能克服半導體供應鏈瓶頸，交車量達到創新高的30萬9000輛。

歐洲車廠12月也力推電動車以減少碳足跡、避免布魯塞爾的罰款，此前他們在供應鏈危機期間優先生產最有利可圖的車款，主要是汙染嚴重的休旅車。

西歐因此在上月售出17萬6000輛電動車，創下新高紀錄，比2020年12月高出逾6%。相較之下，2021年12月售出的柴油車是16萬輛。

自從福斯汽車被發現利用軟體，對1100萬輛柴油車引擎廢氣排放數據造假後，柴油車的銷售一直穩定下滑。那時，柴油車款在18個歐洲國家的交車量遠超過一半。

Schmid指出，在一些新的電動車款吸引新顧客的同時，部分城市禁絕舊款柴油車、以及重要市場對柴油車加稅，都進一步衝擊柴油車的銷售。

在全歐最大車市的德國，新聯合政府有意檢討柴油的稅務優惠，也讓柴油車換手的價值變得不確定，柴油因為稅務優惠比高級汽油便宜了大約14%。

電動車 汽車 供應鏈

上一則

比特幣支付龍頭地位 鬆動

下一則

寧德時代 殺進汽車換電市場 推自家品牌

延伸閱讀

2021年前10名飆股 各有勝點

2021年前10名飆股 各有勝點
歐洲電動車銷售 首超過柴油車 每5輛就有1輛純電車

歐洲電動車銷售 首超過柴油車 每5輛就有1輛純電車
鴻海攻元宇宙 工業富聯當先鋒 同時深耕電動車、半導體

鴻海攻元宇宙 工業富聯當先鋒 同時深耕電動車、半導體
中國去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅

中國去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01
圖：pixabay

理財Q&A／節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 02:00
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距