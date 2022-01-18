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被動元件龍頭村田 因疫停工

編譯易起宇、記者李孟珊／綜合報導

日本新冠疫情嚴峻，全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所宣布，旗下位於日本境內的MLCC重要生產據點「福井村田製作所」爆發員工群聚感染，即日起停工，牽動全球車用、工控高規MLCC供需更加緊張，有利價格走勢，台灣業者以國巨受惠程度最大，可望迎來轉單。

村田17日表示，此次爆發群聚感染的是福井縣子公司福井村田製作所的武生事業所工廠，相關生產線已停止營運。武生工廠負責生產的是MLCC等產品，暫停營運的是數十棟生產設施其中一棟的部分樓層。

日經新聞、共同通信報導，福井村田製作所員工人數約7000人，至今累計確診數已達116人，居家隔離人數累計達1256人。該廠在2021年8月也曾因發生員工確診，所有產線停工一周，當時也曾掀起市場一陣波瀾。

村田並未透露停工廠區何時復工，但強調相關事件不會對產品出貨和業績造成重大影響。不過，業界人士認為，村田停工廠區主要生產高容產品，隨著當地生產線停擺，可能導致應用於車用、工控的高規MLCC供需更加緊張。

業界指出，目前被動元件一般標準品需求較為疲弱，但車用、工控等需求相當強勁，使得高容MLCC持續供不應求，國巨高階品產能利用率維持滿載，訂單能見度也佳，隨著村田工廠員工染疫停工，將導致高容的MLCC供需更為嚴峻，進而拉升價格走勢。

業界強調，國巨因部分產品和村田重疊，台廠中受惠程度最大，也可能因轉單效益而挹注營運。

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