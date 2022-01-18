疫情衝擊 全球2億人將失業

國際勞工組織（ILO）公布報告指出，今明兩年全球預估各將有超過2億人沒工作。（美聯社）

國際勞工組織（ILO）17日公布報告指出，受到新冠疫情 不確定性的影響，全球就業 市場復甦可能須要花更久的時間復原，失業人數至少在2023年之前都將高於新冠疫情前水準，今、明兩年全球預估各將有超過2億人沒工作。

聯合國旗下的ILO發布2022年世界就業和社會展望（World Employment and Social Outlook）報告，警告全球就業市場復甦「緩慢且不確定」。ILO預測，與疫情前的水準相比，2022年全球減少的工時，相當於世界各地損失5,200萬個全職工作，比去年6月的預測增加一倍。

ILO說，就業市場受擾的狀況料將持持續至2023年，屆時減少的全職工作約為2,700萬個。ILO也預估，今年全球失業人口將降至約2.07億人，只略少於去年的2.14億人，而且相關衝擊可能更大，因為許多人在離開勞動市場後，迄今都尚未重返職場，其中許多為女性，因為她們通常須返家從事沒有工資的工作，例如在學校關閉期間養育子女，或照顧患病的家屬。

ILO預測，明年全球失業人數也只會略降至2.03億人。報告指出，「全球勞動市場的展望比前一次（去年6月）的預測還要黯淡，世界多數地區未來幾年難以恢復疫情前的表現」。

ILO祕書長賴德（Guy Ryder）表示，多項因素導致ILO調整就業市場展望，「最重大的原因是疫情持續延燒且出現新型變種病毒株，尤其是Omicron」。

他也說：「就業市場陷入危機已兩年，前景依然脆弱。我們認為勞動市場可能繼續受創，貧窮和不平等的狀況增加也令人擔憂。」報告指出，就業市場復甦步調將因地區而異，歐洲和北美地區的跡象最令人振奮，東南亞、拉丁美洲及加勒比海地區的前景最黯淡，原因是新冠疫苗接種率較低、及政府的財政空間受限。

ILO表示，供應鏈 受擾和市場需求轉向，導致製造業面臨瓶頸，讓依賴勞力密集產品或大宗商品出口的發展中國家，受到顯著衝擊。

報告指出：「供應鏈面臨強烈且揮之不去的衝擊，為商業景氣帶來不確定性，可能導致生產版圖重新分配，對就業產生重大影響。」此外，全球勞動市場的下行風險，還包括新冠病毒進化、政府干預和通膨。