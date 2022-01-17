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比特幣支付龍頭地位慘遭削弱 乙太與穩定幣使用率竄高

編譯洪啟原／綜合外電
全球最大加密幣支付處理業者Bitpay表示，消費者和企業使用其他加密幣購物的比率持續升高。路透
全球最大加密幣支付處理業者Bitpay表示，消費者和企業使用其他加密幣購物的比率持續升高。路透

全球最大之一的加密幣支付處理業者Bitpay表示，消費者和企業使用其他加密幣購物的比率持續升高，比特幣的使用率則日益遞減，意味比特幣在加密幣支付的龍頭地位面臨挑戰。

總部位於亞太蘭大的Bitpay表示，在2021年與Bitpay合作的商家中，比特幣占加密幣使用率驟降至65%，遠低於2020年的92%。乙太幣使用率為15%，穩定幣為13%，其他像是狗狗幣、柴犬幣及萊特幣這類在去年剛加入Bitpay的代幣，使用率為3%。

這些加密幣的使用率急升，原因包括愈來愈多企業開始在跨邊境支付採用穩定幣。當主要加密幣價格下跌，消費者也較傾向使用穩定幣，因這類代幣的價值基本上穩定不變。

另一個原因是，狗狗幣這類迷因幣在去年竄紅。特斯拉執行長馬斯克14日宣布接受消費者用狗狗幣購買特斯拉的產品。

比特幣去年價格大漲60%，許多投資人可能選擇續抱而非用掉。BitPay表示，許多消費者利用加密幣購買珠寶、手表、汽車、船艇，甚至是黃金。

Bitpay執行長Stephen Pair表示，去年與奢侈品有關的加密幣交易額暴衝至31%，比2020年的9%勁增；去年整體支付總額較前一年暴增57%。

比特幣 狗狗幣 特斯拉

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