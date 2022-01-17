成長放緩 德國上季GDP估下滑1%

德國經濟成長動能在2021年第4季減速，使全年經濟規模仍未回到新冠疫情爆發前的水準。（美聯社）

德國 經濟成長動能在2021年第4季減速，使全年經濟規模仍未回到新冠疫情 爆發前的水準。華爾街日報指出，由於德國在世界經濟的重要性不言而喻，該國成長放緩可能代表全球經濟也將面臨苦痛。

德國聯邦統計局14日初估，去年第4季德國經濟產值季減0.5%-1.0%，全年經濟僅擴張2.7%，雖符合市場預期，但意味著德國經濟規模仍比2019年疫情爆發前少約2%。

德國是全球第一個公布去年國內生產毛額（GDP）初估值的主要經濟體。

聯邦統計局說，德國經濟在第2、第3季均成長，卻於第4季踩煞車，因疫情復熾，導致零售業和餐飲旅宿業再受抗疫措施限制。

由於德國經濟格外仰賴出口，並在全球供應鏈 扮演吃重角色，因此是許多全球問題的觀察指標。

德國約三成人力從事出口業，比重約為美國四倍，而德國製造商正面臨缺工缺料，以及能源價格上漲等問題。此外，由於大陸景氣放緩，使德國去年11月對中國出口額年減4.2%至89億歐元（102億美元）。

在此同時，德國汽車大廠也必須投入大筆資金，以朝電動車轉型。

聯邦統計局指出，德國2021年全年成長2.7%，低於歐元區同期的5%（預估值），也不如美國的5.8%。

德國經濟部則表示，目前重要初級產品所面臨的供應鏈瓶頸，可能會再延續一陣子。

多數經濟學家則預估，德國經濟將於今年第1季繼續縮減，等同連兩季經濟萎縮，已符合技術性衰退定義，等於是疫情爆發以來第二次陷入衰退。