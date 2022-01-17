加密幣交易 進軍碳市場

透過森林保育等項目產生的碳信用，正逐漸被吸納到加密貨幣市場。（美聯社）

加密貨幣 技術最近幾個月在碳市場大顯身手。它把用來抵銷溫室氣體排放的數百萬碳信用，連結到新創建的代幣，然後在加密貨幣交易所進行買賣。

有人說，這項技術有助讓未受監管、常遭被指責為「漂綠」的自願性碳市場變得透明。但不是每個人都相信這套冠冕堂皇的說法。

華爾街 日報報導，許多公司會購買碳信用來抵銷碳排放，這些信用每個代表可抵銷一公噸的二氧化碳，來自植樹或具有第三方氣候效益認證的可再生能源農場等。這些碳信用在非正規市場上交易，卻引發標準不一、價格混亂等情況。

為解決問題，瑞士非營利組織Toucan去年10月推出一個去中心化金融項目，讓用戶將手上的碳信用，連結到名為BCT的數位代幣並進行交易。

Toucan表示會創建一個交易論壇，提供即時定價資訊和公開交易記錄，追蹤誰出資贊助有益氣候的項目而獲得碳信用，以便提高市場透明度。

目前為止，有超過1700萬個碳信用連結到BCT，而BCT最近交易價格約是5.5美元，意味這些碳信用現在在加密貨幣交易所的價值超過9000萬美元。

然而，那些該進行碳抵銷的公司並非Toucan的主要用戶。BCT上線以來，主要靠同日啟動、由去中心化自治組織KlimaDAO負責運作的另一種加密幣Klima來推動交易。

大家可用BCT買Klima，而BCT保存在KlimaDAO的「金庫」中，不再流通，也就是不能再用於抵銷碳排放。在此同時，投資 人可對由碳信用支持的數位資產Klima進行投機買賣。

由於開採比特幣消耗能源，加密貨幣在環保領域的名聲很差。但Klima的匿名開發者聲稱，利用加密幣技術健全碳市場有助改善氣候，因為縮減可用的碳信用，Klima的價格應能走高，使碳抵銷更有利可圖，從而鼓勵更多碳抵銷項目。