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暴雪凍結供應鏈 美超市大缺貨

編譯任中原／綜合報導
美國強大的冬季暴風雪南部與中部掃向美東地區阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）
美國強大的冬季暴風雪南部與中部掃向美東地區阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

美國強大的冬季暴風雪正挾帶著降雨、大雪以及強風，從美國南部與中部掃向美東地區，襲擊卡羅萊納州，田納西州到紐約及佛蒙特州，積雪最深達1英尺（30公分）。這場風暴已迫使航空業者16日取消至少2000航班，並阻礙貨物運輸，使受災地區的供應鏈問題益發嚴重。

美國從南部、東北部到中西部的廣大地區，上周末都遭遇冰暴、大雪及凍雨等惡劣天候襲擊。國家氣象局預測中心指出，大雪將覆蓋密西西比州及田納西河谷，下一波風暴將為愛荷華及北達科他州帶來厚達1英尺以上的積雪。南卡羅來納州與北卡羅來納州之間的皮埃蒙特高地15日夜間開始積冰；暴風雪將於16日侵襲阿帕拉契山、紐約到佛蒙特。

氣象專家指出，這一波嚴寒氣候涵蓋地區甚廣，對人員移動、樹木及供電都將造成重大影響，各地企業在好幾天內都很難輸送產品，業者難以補貨，超商貨架可能會空蕩蕩更久。市場研究機構IRI的數顯示，全美連鎖超市正苦於因應各類日用品供應緊俏，包括冷凍食品、肉品、餅乾等。

維吉尼亞、喬治亞及北卡羅來納州長14日就已經宣布進入緊急狀態。氣象專家指出，南部其他地區、喬治亞及北卡羅來納州東北部從15日夜間到16日都是凍雨傾盆，北卡部分地區更出現「最具殺傷力的冰風暴，惡劣天氣將造成樹倒、斷電，並嚴重影響人員流動。

氣象學家並指出，大雪也將席捲田納西山區、肯塔基州東部、北卡羅來納州、西維吉尼亞州，直到與俄亥俄州東部與紐約西部，受暴風雪影響的居民數將達到空前水準。

北卡羅來納州 西維吉尼亞州 風暴

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