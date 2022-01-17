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航運鏈染疫 美中出手救援

記者黃淑惠、李宜儒／綜合報導
全球供應鏈染疫問題惡化，美中雙強出手救航運。（路透資料照片）
全球供應鏈染疫問題惡化，美中雙強出手救航運。（路透資料照片）

全球供應鏈染疫問題惡化，美中雙強出手救航運。據外電，美西雙港（長堤洛杉磯港）勞工染疫數暴增，美官方啟動擴大檢測、縮短隔離政策，以防港口癱瘓；中國則力抗供應鏈危機，在境內各大港籠罩染疫陰霾下，積極打擊運價哄抬，國務院親自出面「鼓勵企業直接與航商簽長約」。

美國方面，新冠肺炎Omicron變種病毒持續蔓延，致洛杉磯港與長堤港的缺勤勞工暴增，情勢可能惡化，阻礙美國化解港口壅塞困境的努力。美國太平洋海事協會（PMA）主席麥肯納上周表示，截至13日，洛杉磯港和長堤港約800名員工都因新冠病毒相關原因而無法到班，整體碼頭人力減少約10%。

最新統計數據顯示，加州15日染疫人數增加1.7%，單周平均每日新增86929名確診病例，平均每千名居民有231.9人染疫，超越2020年冬季的高峰，洛杉磯郡通報15日的新增確診病例為41765人，意味洛杉磯港與長堤港的缺工困境可能惡化。

同時，在暴風雪侵襲下，美國南部各州州長已宣布進入緊急狀態，將阻礙卡車等交通運輸，增添排解塞港措施的複雜度。為了緩解港口、碼頭的缺工問題，美國政府已宣布縮短新冠無症狀感染者的隔離天數至五天，較原本的十天減半，並且免費提供5000萬組快篩試劑，19日起接受申請。至於中國，近期境內的三大港寧波、天津、大連港染疫問題嚴重，恐推升運價，而國務院祭出新政策，鼓勵貨櫃航商跳過貨代與大型直客簽長期合約，穩定貨櫃供給及合約價。業者解讀，「穩航商長約、打貨代抬價」將是中國新政策主軸。

洛杉磯港 長堤 國務院

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