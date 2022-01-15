俄烏衝突恐斷歐洲天然氣供應 傳美擬應變計畫

俄羅斯天然氣工業股份公司一位身著帶有「西伯利亞力量」標識的外套的員工在該公司「西伯利亞力量」天然氣管道設施旁。(路透資料照片)

美國官員和業界消息人士今天透露，美國政府已和數間國際能源公司接洽，商討俄羅斯 和烏克蘭衝突若導致俄國中斷天然氣 供應，找其他方案提供天然氣給歐洲的應急計畫。

俄羅斯曾於2014年入侵烏克蘭。路透報導，美國擔心俄羅斯正準備對烏克蘭發起新的軍事攻擊行動，不過俄國否認打算攻擊烏國。

歐洲聯盟（EU）有1/3左右的天然氣供應仰賴俄羅斯，美國基於任何衝突對俄國實施的制裁措施都有可能破壞天然氣供應。

俄羅斯對歐洲的天然氣供應若遭到任何中斷，都會加劇燃料短缺所引發的能源危機。破天荒的能源價格已讓消費者的能源帳單金額和商業成本跟著升高，在部分國家引發抗議。

2名知情業界人士向路透社透露，美國國務院 官員與這些公司接洽，詢問若有需要時，可以從哪些地方獲得額外天然氣供給。由於事涉敏感，這2人是在匿名情況下發言。

業界消息人士表示，這些公司告訴美國政府官員，全球天然氣供應吃緊，幾乎沒有其他來源可以替代俄羅斯的大量天然氣。

匿名的國務院高階官員提到，國務院與企業的討論是由能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）主導，且國務院並未要求這些公司增加天然氣產量。

這名消息人士說：「我們討論了一系列應急方案，也談到我們與夥伴國和盟國所做的一切努力。」

「我們與歐盟執行委員會（European Commission）商量，也和能源公司討論。要說我們和他們研議過種種顧慮和各種突發事件是沒錯，但在生產方面，我們沒有提出任何形式的要求。」

消息人士說，美國政府官員除了問這些公司能在多大程度上提高天然氣供應量之外，也詢問他們是否有能力在必要時提高出口量，並延後天然氣田的維護工作。

目前不清楚美國官員接觸了哪些公司。荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）、康菲石油公司（ConocoPhillips）和埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）被問及是否為政府接洽對象時都拒絕置評。

雪佛龍公司（Chevron Corp）、法國道達爾集團（Total）、挪威能源公司Equinor和卡達能源（Qatar Energy）則尚未回應媒體置評請求。