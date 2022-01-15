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通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

編譯陳律安／綜合外電
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

在通膨高漲之際，高盛資產管理呼籲投資人應對股票保持信心，因股票是最佳的抗通膨標的。

美國通膨已逼近40年高點，投資人正重新評估投資策略。過去兩年，從股票、加密貨幣到房地產幾乎無所不漲，如今聯準會（Fed）可能升息的前景，正動搖市場對股市的信心，促使投資人找尋新的投資機會。然而高盛於「2022投資思維」報告表示，股票提供最佳的抗通膨機會，包括金融、能源、資源等景氣循環股，都特別受惠於物價上漲，這類公司的股價，在經濟欣欣向榮或擺脫危機時表現傑出。

高盛也看好房地產和基礎建設等產業，因為相關租約與合約價值常隨通膨上漲，高盛說，相較於成本較低的指數型基金，主動型基金是更好的投資選項，因為這類經理人較能挑選可抵禦通膨、或是受惠於通膨的公司，績效通常也較佳。

高盛指出，可押注歐股、日股及新興市場股票，因其目前的估值相較於獲利成長潛力，仍屬低廉。新興市場股票較容易受商品價格影響，有助於抵抗通膨壓力，至於美股則已漲得太高，因此上漲空間可能更為有限。

另外，高盛表示，儘管北京去年加強企業監管力道，大陸企業仍具備不容忽視的成長潛力，因當局仍致力削減碳排放、在科技和醫療照護領域推動創新，這些措施都將嘉惠陸股。

投資 高盛 股票

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