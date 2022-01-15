特斯拉商品開放狗狗幣付款

馬斯克 14日在推特簡單發表幾個字：「現在能用狗狗幣 購買特斯拉 商品了。」特斯拉也同步更新官網，顯示部分商品已開放接受狗狗幣，例如電動車造型的哨子「cyberwhistle」要價300枚狗狗幣（約57美元），「Giga Texas」皮帶扣環需要835枚，兒童專用的電動越野車「cyberquad」則售價12,030枚狗狗幣。不過，特斯拉並未開放消費者用狗狗幣買電動車。

在馬斯克和特斯拉的這些操作後，狗狗幣14日盤中應聲大漲11%，市值增至252億美元，成為全球第11大加密貨幣，但狗狗幣價格仍比去年5月締造的歷史最高價位低74%。

科技網站The Verge指出，這項計畫似乎也支援美國以外的地區，例如在英國特斯拉線上商店，開放用150枚狗狗幣買到S3XY馬克杯，而且特斯拉似乎還指定只能用狗狗幣購買特定商品，因為這些商品的一般支付圖示已不存在。

消費者必須先在特斯拉商店設立狗狗幣錢包，在用狗狗幣結帳後，支付頁面會以符號碼或QE碼顯示特斯拉狗狗幣錢包的位址，供消費者轉帳狗狗幣。消費者下單後也不能退換貨或取消訂單，特斯拉不接受狗狗幣以外的數位貨幣。

馬斯克向來是加密貨幣的忠誠擁護者，去年曾短暫接受消費者用比特幣購買特斯拉的電動車等產品，但49天後就宣布，基於對環境影響的疑慮，停止接受比特幣付款。馬斯克旗下的SpaceX去年5月也開始接受狗狗幣付款。

另一方面，路透引述知情人士報導，特斯拉計劃在2023年第1季底之前，開始初步生產電動皮卡Cybertruck，生產時程較原訂的今年年底延後，原因是皮卡市場競爭日益激烈，特斯拉正在調整Cybertruck的特色和功能，以提高吸引力。

知情人士說，特斯拉明年第1季生產的Cybertruck產量預料將有限，之後才會擴大產量。馬斯克已說，將在26日特斯拉發布財報後的分析師會議，更新產品進度。