我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

特斯拉商品開放狗狗幣付款

編譯林奇賢／綜合外電

馬斯克14日在推特簡單發表幾個字：「現在能用狗狗幣購買特斯拉商品了。」特斯拉也同步更新官網，顯示部分商品已開放接受狗狗幣，例如電動車造型的哨子「cyberwhistle」要價300枚狗狗幣（約57美元），「Giga Texas」皮帶扣環需要835枚，兒童專用的電動越野車「cyberquad」則售價12,030枚狗狗幣。不過，特斯拉並未開放消費者用狗狗幣買電動車。

在馬斯克和特斯拉的這些操作後，狗狗幣14日盤中應聲大漲11%，市值增至252億美元，成為全球第11大加密貨幣，但狗狗幣價格仍比去年5月締造的歷史最高價位低74%。

科技網站The Verge指出，這項計畫似乎也支援美國以外的地區，例如在英國特斯拉線上商店，開放用150枚狗狗幣買到S3XY馬克杯，而且特斯拉似乎還指定只能用狗狗幣購買特定商品，因為這些商品的一般支付圖示已不存在。

消費者必須先在特斯拉商店設立狗狗幣錢包，在用狗狗幣結帳後，支付頁面會以符號碼或QE碼顯示特斯拉狗狗幣錢包的位址，供消費者轉帳狗狗幣。消費者下單後也不能退換貨或取消訂單，特斯拉不接受狗狗幣以外的數位貨幣。

馬斯克向來是加密貨幣的忠誠擁護者，去年曾短暫接受消費者用比特幣購買特斯拉的電動車等產品，但49天後就宣布，基於對環境影響的疑慮，停止接受比特幣付款。馬斯克旗下的SpaceX去年5月也開始接受狗狗幣付款。

另一方面，路透引述知情人士報導，特斯拉計劃在2023年第1季底之前，開始初步生產電動皮卡Cybertruck，生產時程較原訂的今年年底延後，原因是皮卡市場競爭日益激烈，特斯拉正在調整Cybertruck的特色和功能，以提高吸引力。

知情人士說，特斯拉明年第1季生產的Cybertruck產量預料將有限，之後才會擴大產量。馬斯克已說，將在26日特斯拉發布財報後的分析師會議，更新產品進度。

狗狗幣 特斯拉 馬斯克

上一則

盒馬鮮生擬採股權融資 估值100億美元

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

中國去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅

中國去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅
馬斯克宣布狗狗幣可買特斯拉產品 激勵狗狗幣大漲

馬斯克宣布狗狗幣可買特斯拉產品 激勵狗狗幣大漲
特斯拉與中國電動車製造商廝殺 嘉惠了輝達

特斯拉與中國電動車製造商廝殺 嘉惠了輝達
特斯拉系統有漏洞 德國19歲駭客稱已藉此控制25輛車

特斯拉系統有漏洞 德國19歲駭客稱已藉此控制25輛車

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45
英特爾執行長基辛格7日表示，計劃在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。路透

特斯拉全自駕系統 漲價20％

2022-01-09 15:41
哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。(美聯社)

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

2022-01-08 16:25

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉
戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議