特斯拉與中國電動車製造商廝殺 嘉惠了輝達

特斯拉與中國電動車製造商競爭 造就輝達的成功。路透

中國電動車 市場的競爭愈來愈激烈，摩拳擦掌想與特斯拉（Tesla）比拚的幾家中國車商紛紛選擇借力輝逹（Nvidia）的晶片 ，使輝達在這股熱潮中成為大贏家。

中國新創企業小鵬和蔚來的最新車款都採用輝達Drive Orin晶片。百度去年和吉利合資成立集度汽車，宣布即將推出的新車和吉利旗下品牌Polestar也用這款晶片。

輝達承諾，有了該晶片組和搭配的軟體平台，可滿足自駕車 的需求，不過，中國車廠目前專注的是先進駕駛輔助系統（ADAS），能讓車子半自動地執行包括變換車道在內的某些功能，而不是力推全自駕車。

根據波士頓諮詢集團常務董事Aakash Arora，ADAS以及快速充電和續航力等功能，是高端電動車領域「差異化的關鍵因素」，從客戶期待的角度看，擁有ADAS至關重要。

在上海設有工廠的特斯拉，採用自家設計的全自駕（FSD）晶片來支持ADAS，他們不用輝達晶片。但這種方式對其他電動車公司來說並不實際，尤其是對那些正努力提高產量、把電動車賣到客戶手上的新創事業而言。這就是他們轉而借力輝達晶片來與特斯拉競爭的原因。

Wedbush Securities常務董事Daniel Ives表示：「特斯拉的FSD有明確的領先優勢，中國電動車廠商現在正積極與輝達合作，以縮小大家能感知的技術差距。輝達在中國有深厚根基，圍繞FSD進一步建立汽車晶片業務，具戰略重要性。」