美PPI攀高 抑通膨3月恐升息

美國通膨勁揚，聯準會鷹、鴿兩陣營官員都高聲疾呼應盡速收緊貨幣政策。（路透）

美國生產者物價居高不下，美國聯準會鷹、鴿兩陣營官員都高聲疾呼應盡速收緊貨幣政策，以抑制「令人不安」的高通膨，為最快3月升息 鋪路，甚至不排除升息四次。專家指出，這可能是要引導市場預期Fed是認真的在規劃升息，不讓市場掉以輕心。

美國勞工部13日公布，去年12月生產者物價指數（PPI）比11月攀升0.2%，年升9.7%，為2010年來最大年升幅，但略低於市場預期。上月不計食品與能源價格的核心PPI則年升8.3%，高於預估。這項數據反映上月生產者物價壓力趨緩，但Omicron新冠變種病毒帶來的新一波疫情 加劇缺工問題，可能對未來幾個月的產品價格造成上行風險。美國在8日止當周首次申請失業救濟金人數意外增加2.3萬人，經季節調整後為23萬人，也反映Omicron疫情對就業市場的影響。

副主席提名人布蘭納德13日將出席國會任命聽證會，她預先準備的講稿表示，Fed最重要任務為控制通膨，同時維持包容性的復甦。

立場偏鴿的舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（不具投票 權）12日也說，通膨高到「令人不安」，她確定最快3月就會升息，但她不願透露她偏好今年升息的次數。

鷹派的聖路易聯準銀行總裁博拉德（今年有投票權）同日也說，在通膨居高不下的情況下，今年可能需要升息四次，高於他原先預料的三次。

今年將為波士頓聯準銀行總裁（懸缺中）行使投票權的費城聯準銀行總裁哈克說，他認為今年將升息三次，也對3月開始升息持開放態度，若通膨急升，他支持升息三次以上。立場鷹派的克利夫蘭聯準銀行總裁梅絲特（今年有投票權）除重申主張3月升息 ，也認為應該在不影響金融市場的情況下，盡快縮減資產負債表。