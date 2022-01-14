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RCEP刺激 中估今年GDP成長5.5%

記者黃雅慧／綜合報導

中國科學院預測科學研究中心13日發表預測，受「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效的刺激，估計今年中國經濟將穩健增長，經濟增長將呈現前稍低後略高趨勢，預計全年GDP增速為5.5%左右。

從拉動中國經濟的投資、消費與出口等項目來看，中國科學院預測科學研究中心主任助理鮑勤預測，在固定投資方面，因為基礎設施建設投資有望回暖，製造業投資增速將穩中趨降。

預測2022年全年固定資產投資增速為5%到6%；在消費部分，在既有政策利好、減稅降費等促進因素下，但也有本土疫情多點散發、就業壓力加大等制約因素。綜合來看，預計2022年中國最終消費支出年增速約為5.4%到7.0%。

在出口部分，鮑勤指出，剛剛生效的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）有望積極推動區域內經濟要素自由流動，拉動區域內消費市場擴容升級，將成為今年中國貿易增長的主要動力之一。而在全球疫情得到一定控制、世界經濟緩慢復甦、中國經濟穩定增長的基準情景下，預計2022年中國進出口總額約為6.41兆美元，年增約6.14%。

除了中國科學院外，一些機構也提出對中國今年的經濟預測。比如世界銀行11日預測，今年中國經濟擴張由去年的8%放緩至5.1%。

美國投資銀行高盛12日則將2022年的中國經濟增長預測從之前的4.8%下調至4.3%，主因是北京在防控Omicron病毒下，對商業活動的限制增加。

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