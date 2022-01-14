日UNIQLO成本扛不住 喊漲價

日本 快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）13日表示，在成本高漲和日圓匯率 貶值得壓力下，可能必須調漲部分商品的價格。受到海外銷售亮眼的支撐，迅銷上季淨利創新高。

迅銷財務長岡崎健13日在財報會上表示：「我們在面對原料及物流成本上漲、和日圓匯率貶值之際，現在該是評估、並調漲部分產品價格的時候了。」

不過，他也強調，「我們的底線是試著盡可能不調漲價格。漲價措施將極為有限。」日經新聞指出，這番話意味著迅銷的漲價措施將僅限「非常有限」的產品數量。岡崎健說，迅銷將會在秋、冬季過後，提供更全面的價格評估結果。

日本銀行（央行）的調查顯示，日本核心通膨率雖仍遠低於1%，但消費者的通膨預期已攀升至2008年來最高。同時，原料價格上漲、供應鏈干擾和資金浮濫，正助長全球的物價漲幅。

迅銷同日發布表示，止於去年11月底的年度第1季（上季）淨利比一年前成長33%至938億日圓，創新高。

上季營業利益年增5.6%至1,194億日圓（10.4億美元），營收 增長1.2%至6,270億日圓，都高於市場預期。

迅銷對今年度營業利益的預期維持在2,700億日圓，比去年度增長8.4%，若成功達標，將是迅銷自2019年度（新冠疫情爆發前）來的最高全年獲利。

迅銷在日本市場的銷售下滑，中國大陸業績又受到新冠肺炎疫情的影響，已引發投資人憂心，但在南亞、北美和歐洲銷售的帶動下，迅銷上季國際市場營收創新高，緩和了憂慮情緒。