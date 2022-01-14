沙國主權基金 百億美元買股

知情人士透露，沙烏地阿拉伯的主權財富基金，計劃今年買進價值約100億美元的股票 ，力拚在2025年前把資產規模提高逾一倍，並分散布局。

沙國政府也希望2030年前國內礦業能吸引1,700億美元的投資 資金。

彭博資訊報導，知情人士指出，由沙國王儲賓沙爾曼掌管的公共投資基金（PIF），尋求運用主題投資策略，聚焦電商、再生能源等領域，將百億美元資金投入國際股市。

一份概述PIF 2021-2025年投資策略的文件顯示，PIF的目標是擴大、分散國際資產投資組合，追求跨地域、跨資產類別、跨產業，避免過度聚焦於沙國經濟和油氣產業。

彭博彙整的數據顯示，PIF持股價值已逼近2,000億美元，主要是持有電動車新創公司Lucid、沙烏地電信（Saudi Telecom）等公司的股票。PIF的整體資產規模達到5,000億美元左右，並計劃2025年前資產規模能突破1.1兆美元。

在新冠肺炎疫情 引發國際市場震盪之際，沙國在2020年初從外匯存底撥出400億美元，轉到PIF手上，此後PIF在國際市場的影響力日益增強。