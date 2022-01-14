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台積電今年砸逾400億美元擴廠

記者簡永祥／台北報導
台積電13日宣布，今年資本支出估計達400億美元至440億美元，其中逾七成將用來布局先進製程。（路透）
台積電13日宣布，今年資本支出估計達400億美元至440億美元，其中逾七成將用來布局先進製程。（路透）

台灣台積電去年全年獲利近6000億新台幣，每股純益達23.01元，寫歷史佳績，13日公布今年資本支出一舉拉高至400億到440億美元，換算新台幣超過1.2兆元。外界好奇台積電為何敢砸這麼多錢擴廠？台積電總裁魏哲家表示，「台積電正處於全球數位轉型的絕佳位置，各種製程都領先，深信可抓到商機。」

魏哲家13日在台積電法說會說：「台積電去年繳出亮麗營運表現，今年仍是強勁成長的一年，且預估未來幾年，營收仍可維持年增15%至20的不錯成長。」他還預估整體晶片供不應求仍將持續一整年，產能仍呈現緊繃。

台積去年12月、第4季及全年都創下營收歷史高佳績，光是第4季就賺1662.3億元。很會賺台積電，今年更要大力投資，昨天揭露今年資本支出將有7到八成將用於2奈米、3奈米、5奈米及7奈米，1成用於光罩及先進封裝；10%到20%用於特殊製程。

台積電首度將2奈米正式列入資本支出，顯示製程已有重大突破。

魏哲家透露，儘管面臨疫情再度升溫、部分產品缺料，但客戶對智慧手機、高效能運算、物聯網和車用電子等四大技術平台需求仍非常強烈，他也提到另一項重要指標，就是許多終端產品的半導體含量都有所提升，包括車用電子、個人電腦、伺服器、網通和智慧手機等，對先進製程和特殊製程需求仍然強勁，預估整體晶片供不應求仍將持續一整年。

台積電換算今年全年每股配發11元，以13日收盤價661元，換算現金殖利率約1.7%，相較聯發科因採加發特別股息，每股可配發62元估算，現金殖利率為5.6%，未來台積電股價要再向前推進一大步，恐得再拉高配息水準。不過台積電正全球大擴廠，需要現金流龐大，預料短期加發股息機會不高。

台積電 殖利率 營收

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