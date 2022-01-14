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小摩:油價今年挑戰125美元

編譯任中原／綜合報導
小摩預測，今年油價最多可能再漲30美元，但不排除「噴出」到每桶125美元。（路透）
小摩預測，今年油價最多可能再漲30美元，但不排除「噴出」到每桶125美元。（路透）

國際油價今年來再度衝高，多家機構預測，2022年國際油價將進一步上漲到每桶90美元，甚至超過百元大關，主因增產能力不足，石油業者投資又有限。同時，Omicron新變異病毒株使全球確診病例再度飆高，但多國不願恢復實施嚴格的管制措施，支撐國際油價。

摩根大通（小摩）預測，今年石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的備用產能將一路下降，每桶油價最多可能再漲30美元；但不排除今年「噴出」到每桶125美元，2023年更有可能衝到150美元。

小摩表示，假定OPEC+依照現有的協定逐漸增產，到今年第4季時備用產能占總產能的比重將下降到4%，遠低於2021年第3季的13%。由於OPEC+石油投資不足，加上新冠疫情消退後，石油需求將增加，可能造成能源危機。

萬達（OANDA）投資機構分析師哈利表示，如果中國大陸經濟不會大幅減緩，則Omicron疫情對石油需求影響不大，加上OPEC+的增產能力顯然有限，因此布蘭特油價今年第1季就有可能突破每桶100美元。

摩根史坦力（大摩）則預測，布蘭特油價今年第3季時將達到每桶90美元，因原油庫存持續下降，備用產能減少，以及油／氣業投資有限。Rystad能源顧問公司表示，若OPEC+各國遵守減產協定，並有意使油市繼續吃緊，不排除今年油價可能漲到每桶100美元，但其基本預測為油價可能「短暫」漲破90美元，屆時加拿大、挪威、巴西及蓋亞納將增產，再將油價壓回。

阿曼石油部長魯姆希也表示，OPEC不願看到油價達到100美元，「全世界還沒對此做好準備」。渣打銀行則預估，2022年布蘭特原油的平均油價為每桶75美元，2023年為77美元。

新冠疫情復燃引發需求可能受抑制的憂慮，布蘭特油價3月期貨13日盤中小跌0.3%，報每桶84.41美元，西德州中級原油2月期貨也跌0.6%至每桶82.16美元。

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