彭博：中國疫情使全球供應鏈陷空前困境 恐需多年消解

經濟學家警告，中國Omicron疫情可能使全球供應鏈陷入空前困境，需花多年才可消解。 路透

經濟學家警告，全球經濟可能即將陷入空前的供應鏈 困境，而這種困境可能需花多年時間才可消解。

彭博資訊報導，滙豐經濟學家在本周警告，世界經濟可能正在走向史上最嚴重的供應鏈困境。高傳染力的Omicron新冠肺炎變種病毒已在亞洲地區蔓延，尤其是在中國，製造業將無可避免受到干擾。

中國是全球最大貿易國，當地工廠的生產活動對疫情 期間的全球供應鏈，至關重要。

中國的Omicron疫情規模雖比西方國家小得多，但北京當局不敢怠慢。最近幾周爆發的疫情已導致中國港口寧波港附近的服飾工廠停產、天然氣停止運輸，西安的電腦晶片生產也因封城受擾，本周河南省又有另一座城市封城。

爆發疫情的河南省和廣東省都是電子產品的生產中心。彭博資訊分析師表示，若當地確診病例持續攀增，可能影響蘋果iPhone和其他智慧手機的供應。

中國嚴格「清零」政策的矛盾之處在於，這種政策雖有助遏止疫情蔓延，但在政府限制人員移動之際，採取這種政策通常也會嚴重干擾商業和生產活動。

IDC駐新加坡 供應鏈專家克莉詩南表示，一些企業透過確保擁有替代生產設施，以降低生產中斷的風險，全球供應鏈困境不會很快結束，可能需要多年時間才能化解。

新加坡亞洲貿易中心（Asian Trade Centre）執行董事艾姆斯表示，中國如何管控疫情將是最終關鍵，「供應鏈中許多產品來自中國境外。鑒於其他地區面臨的供應鏈挑戰，即使中國繼續採取清零政策，也無法解決所有的供應鏈中斷問題」。