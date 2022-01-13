盤點元宇宙贏家 台積電等先進晶圓製造商贏面最大

在無現金的虛擬環境下，區塊鏈技術和加密幣也將發揮重要功用。美聯社

元宇宙 需要龐大的運算能力，全球晶片 業者尤其像台積電 在內採用先進製程的晶圓製造公司將是最大贏家，而在無現金的虛擬環境中，區塊鏈和加密幣也將發揮關鍵作用。

元宇宙被視為下一個世代的網際網路，人與人之間由Oculus在內的虛擬實境頭戴式裝置控制，藉由3D分身互動。在元宇宙中，用戶可以參加遊戲、演唱會、或實況比賽等虛擬活動。

星展集團財富管理投資總監侯偉福（Hou Wey Fook）接受訪問CNBC訪問時說，「科技業者的確是元宇宙贏家」。他指出，由於元宇宙需要大量的運算能力，半導體會是顯著的受益者。

不過晨星（Morningstar）上周發布報告說，晶片業者得到的好處並不平均，「由於元宇宙牽涉到即時處理大量資料的工作，所用的晶片需要採用只有台積電、三星電子、英特爾擁有的先進製程技術 」；至於聯電、中芯、格芯等較小的晶圓製造公司可能只能受益於供應鏈較低價值的部分，像是電源管理、顯示器驅動IC等等。

臉書（Facebook）共同創辦人查克柏格去年10月28日宣布改名Meta，凸顯進軍元宇宙的決心後，Meta股價已大漲6.7%。蘋果（Apple）同期漲勢更多達18%，也是因為分析師押注蘋果未來一年會推出元宇宙相關產品。 輝達（Nvidia）同期大漲28.1%，也反映市場看好元宇宙所帶動的晶片前景。

Lombard Odier發布報告說，其他支援元宇宙基礎架構的領域，像是雲端運算、人工智慧、電玩圖像也值得關注。

Lombard Odier指出，在無現金的虛擬環境下，區塊鏈技術和加密幣也將發揮重要功用。這家券商說，區塊鏈支持NFT（非同質化代幣），將為內容創作和創造獲利營造一個「引人關注」的生態系。

在亞洲，中國和南韓都準備投入元宇宙，像上海已將元宇宙納入一個為期五年的開發計畫。首爾市政府周四也宣 布，將投資2.91億美元，引進元宇宙、大數據、AI 在內尖端數位化技術，打造智慧城市。