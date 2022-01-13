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盤點元宇宙贏家 台積電等先進晶圓製造商贏面最大

編譯劉忠勇／綜合外電
在無現金的虛擬環境下，區塊鏈技術和加密幣也將發揮重要功用。美聯社
在無現金的虛擬環境下，區塊鏈技術和加密幣也將發揮重要功用。美聯社

元宇宙需要龐大的運算能力，全球晶片業者尤其像台積電在內採用先進製程的晶圓製造公司將是最大贏家，而在無現金的虛擬環境中，區塊鏈和加密幣也將發揮關鍵作用。

元宇宙被視為下一個世代的網際網路，人與人之間由Oculus在內的虛擬實境頭戴式裝置控制，藉由3D分身互動。在元宇宙中，用戶可以參加遊戲、演唱會、或實況比賽等虛擬活動。

星展集團財富管理投資總監侯偉福（Hou Wey Fook）接受訪問CNBC訪問時說，「科技業者的確是元宇宙贏家」。他指出，由於元宇宙需要大量的運算能力，半導體會是顯著的受益者。

不過晨星（Morningstar）上周發布報告說，晶片業者得到的好處並不平均，「由於元宇宙牽涉到即時處理大量資料的工作，所用的晶片需要採用只有台積電、三星電子、英特爾擁有的先進製程技術 」；至於聯電、中芯、格芯等較小的晶圓製造公司可能只能受益於供應鏈較低價值的部分，像是電源管理、顯示器驅動IC等等。

臉書（Facebook）共同創辦人查克柏格去年10月28日宣布改名Meta，凸顯進軍元宇宙的決心後，Meta股價已大漲6.7%。蘋果（Apple）同期漲勢更多達18%，也是因為分析師押注蘋果未來一年會推出元宇宙相關產品。 輝達（Nvidia）同期大漲28.1%，也反映市場看好元宇宙所帶動的晶片前景。

Lombard Odier發布報告說，其他支援元宇宙基礎架構的領域，像是雲端運算、人工智慧、電玩圖像也值得關注。

Lombard Odier指出，在無現金的虛擬環境下，區塊鏈技術和加密幣也將發揮重要功用。這家券商說，區塊鏈支持NFT（非同質化代幣），將為內容創作和創造獲利營造一個「引人關注」的生態系。

在亞洲，中國和南韓都準備投入元宇宙，像上海已將元宇宙納入一個為期五年的開發計畫。首爾市政府周四也宣 布，將投資2.91億美元，引進元宇宙、大數據、AI 在內尖端數位化技術，打造智慧城市。

元宇宙 晶片 台積電

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