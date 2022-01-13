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民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

宣戰通膨 鮑爾：不排除多次升息

編譯葉亭均、林聰毅／綜合報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾警告說，高通膨對美國經濟全面復甦構成「嚴重威脅」，央行準備升息，且經濟已為啟動緊縮貨幣政策做好準備。

鮑爾11日在參議院銀行委員會的提名確認聽證會上說，有決心確保高通膨不會「根深蒂固」，且不會使就業成長放緩。

為維持當前經濟擴張，有必要轉向更高的政策利率和縮減持有的資產。

他表示：「如果未來不得不進行更多次升息，我們會這麼做，將使用工具來控制通膨。」

以下為鮑爾證詞四重點：

一、高通膨是嚴重威脅，將在必要時更積極升息

鮑爾說，「通膨率遠遠高於目標，經濟不再需要或想要已實施的非常寬鬆政策」。

由於Fed的基準隔夜利率接近於零，帳面上的資產接近9兆美元，因此接近限制性政策「還有很長的路要走」。

他指出，Fed的行動「不應該對就業市場產生負面影響」，「你需要聚焦於控制通膨，因為沒有物價穩定，就不會有最大就業」，「從某種意義上來說，高通膨對實現最大就業構成嚴重威脅」。

二、今年將縮減資產負債表，縮表步調比上回更快

當被問及縮減Fed資產負債表的計畫時，鮑爾表示，將在今年某個時候縮表。他注意到美國經濟狀況比上次縮表時要強得多，當時Fed在升息後等了大約兩年才開始縮表。鮑爾說，目前還沒有就縮表的時間做決定，但這次速度會更快。

三、通膨將在今年中回落

鮑爾說，儘管物價上漲的程度需要Fed採取行動，但隨著全球供應鏈開始趕上需求，貨幣政策以外的因素將讓通膨有所緩解，「供應狀況將恢復正常」。他認為通膨將在今年年中回落，但Fed隨時準備好在必要時緊縮借貸成本，以確保通膨回落。

四、當前疫情急速升溫對經濟的影響只是短暫

針對新冠確診如何影響經濟前景，鮑爾指出，儘管新一波疫情影響學校上課、旅遊與一些服務，但「我們見到經濟在這一波波感染潮中正常運作」。

鮑爾 就業 高通

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