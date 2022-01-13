戴姆勒摔落豪車銷售王座

BMW去年交車量成長9%，締造221萬輛新高，超越戴姆勒。（Getty Images）

供應鏈 瓶頸的應對措施，影響各大汽車 製造商2021年銷售表現；福斯、賓士母公司戴姆勒去年交車量下滑，但BMW、賓利和勞斯萊斯則締造新高紀錄。戴姆勒還因此痛失全球豪華車銷售王座。

福斯汽車表示，受供應鏈問題影響，去年交車量下滑4.5%，降至880萬輛，創十年新低，預期2022年上半年的狀況仍不穩定。

福斯表示，該公司純電動車和混合動力車款的交車量去年成長73%，增至逾36.9萬輛，占總交車量7.5%。福斯銷售及行銷主管茲墨（Klaus Zellmer）表示：「在不尋常的艱困環境下，福斯繳出令人滿意的銷售成績，但晶片 短缺對生產的衝擊尚未完全彌補回來。」

相較之下，奢華汽車品牌BMW去年交車量成長9%，締造221萬輛新高，部分原因是該公司成功應對供應鏈短缺問題。BMW指出，儘管2020年疫情封鎖措施導致銷量下滑，該公司仍決定追加晶片訂單，是產線得以維持運作的關鍵。

戴姆勒去年交車量下滑5%，降至約210萬輛，儘管跌幅小於福斯，但已被BMW超越，自2015年來首次失去豪車銷售量冠軍寶座。去年下半年晶片荒加劇後，戴姆勒旗下品牌的產量縮減5%。

去年豪車銷售表現以歐洲市場最疲軟，BMW去年在歐洲地區的銷量僅成長3.9%，賓士則重挫11.2%。

福斯去年銷售下滑最嚴重的地區是中國，銷量重挫14%。

各車廠去年在北美市場的銷售普遍強勁，戴姆勒旗下品牌在美國市場的銷量成長0.4%，BMW激增19.5%，福斯成長13%。

在超豪華品牌方面，賓利和勞斯萊斯去年均改寫銷售紀錄。賓利去年交車量攀升31%至14659輛，勞斯萊斯則交出5586輛車，年增49%。