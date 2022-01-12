全球企業大舉發債 搶廉價資金

投資 人預期聯準會（Fed）將提前緊縮貨幣政策，推升殖利率 上揚，也促使包括高評等債券發行者在內的全球企業在2022年初大舉發債，搶在利率上升前取得成本較低廉的融資。

英國金融時報（FT）報導，今年開年首周，全球企業合計發債1,010億美元，規模在路孚特（Refinitiv）有紀錄的19年裡位居第二，僅次於去年同期的1180億美元。

美國債市則締造一項空前紀錄，彭博資訊彙整的資料顯示，包括瑞銀（UBS）、通用汽車 （GM）和豐田汽車（Toyota）在內的高評等債券發行者，今年1月1日至10日共發行740億美元債，創歷來同期新高。

公司債市場在12月下旬聖誕假期通常較沉寂，年初則較活躍。不過，市場對今年初企業踴躍發債早有預期，因主要央行開始調升短期利率將推升借貸成本，企業希望先在債市取得資金。

美國銀行投資級聯貸主管密德（Dan Mead）表示：「今年年初公司債發行狀況顯然非常踴躍，發債的企業預期利率將開始逐步走高，他們將試圖運用目前的優勢，鎖定較低的利率。」

2022年年初發債熱潮以銀行和金融業者為主，尤其在美國市場籌資的外國機構。一些藍籌股如大都會人壽（Metlife）、重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）也已發行新債。

美企目前非常容易取得融資，郵輪營運商皇家加勒比率先在低評級的垃圾債市場發債，籌資10億美元。受疫情重創的連鎖戲院業者AMC，也有意測試投資人的興趣。