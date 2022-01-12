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WEF調查：僅10%領導人看好復甦

編譯湯淑君／綜合報導

世界經濟論壇（WEF）對近千位產官學界領導人的最新調查發現，只有10%的受訪者預期全球經濟復甦會在未來三年期間加快腳步，對世界局勢展望樂觀的人也只有六分之一。在這項WEF年度風險調查報告中，氣候變遷被指為頭號危險。而社會凝聚力日益腐蝕、生計危機和心理健康惡化，也被點名為新冠肺炎疫情爆發以來惡化最快的風險。

WEF常務董事札希迪說：「全球領導人必須攜手同心，採用一套多方協調溝通過的做法，來解決不斷冒出的全球挑戰，並在下一波危機來襲前厚植復原力。」

這項調查顯示，受訪者認為極端天氣是短期內全世界面臨的最大風險，未能採取抗暖化行動則是最大的中長期（二至十年）風險。去年11月在第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）敲定的協議，則廣獲讚許，受訪者認為有助於讓全球暖化幅度控制在攝氏1.5度以內的希望不滅。氣候變遷已被公認為造成天氣型態變得更極端的一大因素。

協助編纂這項報告的蘇黎世保險集團（Zurich Insurance）風險長季格（Peter Giger）說：「未能針對氣候變遷採取行動，可能使全球國內生產毛額（GDP）萎縮六分之一，而各國在COP26許下的承諾，仍不足以達到攝氏1.5度的目標。」

WEF的報告也凸顯四大新興風險領域：網路安全、氣候轉型失序、移民壓力和太空競賽。未來數十年估計將發射7萬枚衛星的展望，加上太空觀光蔚為風潮，在缺乏監管之下，可能升高衛星碰撞和太空垃圾增多的風險。 保險經紀人公司達信（Marsh）歐陸風險管理主管柯琳特就問：「誰來管太空？」

這份報告每年在WEF達沃斯年會舉行前夕發布。

太空 氣候變遷 COP26

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