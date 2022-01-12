巴隆報導:油價今年漲破100美元

新年伊始，投資人基於多重看多因素紛押注2022年原油價格可望漲破每桶100美元大關。（路透）

在利率看升使科技股後市蒙上陰影之際，此時預言油價 將上漲，幾乎快成為全市場的共識。巴隆周刊（Barron's）報導，交易員不僅看漲油價，還紛紛押注今年油價將漲破每桶100美元大關。國際油價11日在紐約早盤漲逾1%，紐約西德州目前報每桶79.4美元，倫敦布蘭特則報每桶82.1美元。

RBC資本市場分析師Michael Tran 說：「今年，看空油市者不見人影。無論是在大宗商品市場、股票投資人或我們的企業客戶。」看漲油價的氣氛再度熱絡起來，反映多重因素。首先，油價和石油 類股過去一年來已展現韌性，生產商在供應方面更有節制，即使油價回升，也不像昔日那般趁行情看好時一窩蜂搶著鑽油。

表現相對出色和市場普遍意識到能源轉型需要時間，已讓「舊能源」股恢復生氣。美國銀行分析師Doug Leggate預測，這類股在標普500指數的權重可望重返5%，雖仍低於十年前的二位數權重，但已從2020年觸及2%的低點回升。

美國能源類股年初以來表現良好。2022年才剛開始，SPDR能源類股ETF迄今已勁漲6.3%，反觀同時期美股大盤指數標普500跌逾3%。油市雖仍有下跌風險，目前看來仍是易漲難跌。

俄羅斯在烏克蘭 邊境加強部署軍力，對石油和天然氣價格就有重大影響。倘若俄羅斯入侵烏克蘭，油價幾乎確定會飆漲。

美銀預估，萬一俄羅斯真的入侵烏克蘭，第2季石油每桶均價可能上漲6.4美元。另外利比亞產油設施受損後，近來產量已下滑。況且，美國和伊朗會不會就新的核協議達成共識，導致限制伊朗石油出口的制裁解除，情況還不明朗。

大致而言，市場現在最明顯的焦慮，是擔心供應量增加得太緩慢，如果需求開始超越疫前水準，屆時石油輸出國組織（OPEC）可能缺乏足夠的備用產能可輸出至全球。Tran認為，OPEC與其盟友（簡稱OPEC+）增加的供應量可能不如OPEC+預估水準。

他說：「OPEC+仍堅持每月對市場的供應將增加40萬桶日產量，但我們的資料顯示，每月增加幅度較接近日產量25萬桶。」據此估計，OPEC+上季估計增加的供應量中，總計有1400萬桶不見蹤影。若出現更多供應不足的跡象，勢必大幅助長油價。愈多國家爭購OPEC+的石油出口，油價就會漲得愈高。