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元宇宙搶人才 Meta大挖微軟AR團

編譯黃淑玲、林奕榮／綜合報導
美國各大科技公司爭相建構元宇宙，相關人才的爭奪戰顯然正在升溫。（路透）
美國各大科技公司爭相建構元宇宙，相關人才的爭奪戰顯然正在升溫。（路透）

華爾街日報報導，軟體巨擘微軟（Microsoft）的擴增實境（AR）團隊，過去一年流失大約100人，其中許多人跳槽到臉書母公司Meta Platforms。

隨著美國各大科技公司爭相建構元宇宙，相關人才的爭奪戰顯然正在升溫。報導指出，多位前微軟員工表示，擁有微軟AR頭戴式裝置HoloLens研發經驗的人才，有些被競爭對手以兩倍薪酬挖角。

據領英（LinkedIn）平台的資料，超過70位前HoloLens團隊成員是在過去一年裡離開微軟，40多位轉投效高調宣揚進軍元宇宙的Meta。

這些離開微軟AR團隊的人士，包括幾位效力多年的主管，例如負責彙整HoloLens顧客意見回饋的主管韓恩（Charlie Han）。HoloLens顯示器團隊的米勒（Josh Miller），最近幾個月已成Meta的顯示器負責人。

微軟的AR團隊僱用約1,500人，公司發言人表示，微軟走在元宇宙技術最前端已經多年，「將繼續發展各種最先進，提供更多沉浸式體驗、價格更合理的硬體」。

蘋果公司已投入數十億美元資金，開發AR和VR的軟、硬體。

知情人士表示，蘋果也面臨Meta的挖角，並曾試圖限制員工離職。

協助企業導入AR技術的新創公司Mira Labs營運長史登（Matt Stern）表示，科技大廠之間相互挖角，或是從規模較小的新創公司吸納人才，不是新鮮事，但現在挖角的規模和速度值得關注，因為類似Meta等大型公司正試圖快速成長，「這個趨勢讓相關人才的行情上漲，小型公司無法與大型對手競爭。」

臉書母公司去年改名為Meta Platforms，矢言將轉型為元宇宙企業，Meta當時表示，計劃僱用更多的員工開發元宇宙相關產品，包括未來五年內在歐洲增聘1萬人。

另外，晶片大廠英特爾（Intel）挖角美光科技（Micron）財務長辛斯諾（David Zinsner），接手戴維斯退休後的財務長遺缺。

辛斯諾將於1月17日報到，直屬執行長基辛格，在英特爾嘗試重奪半導體產業覇主地位之際負責監督該公司財務。

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