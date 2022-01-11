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蘋果攻電動車 2年前就動作

編譯易起宇／綜合報導

日經新聞報導，蘋果曾在2020年1月接觸日本零件大廠Sanden的美國德州辦公室，洽詢合作開發電動車零組件，雖然雙方的合作未能持續，但仍凸顯電動車的發展正顛覆已有超過百年歷史的汽車業，促使蘋果的外部企業都競相跨足這塊市場。

日經新聞引述知情人士報導，兩年前的本月，一位身著西裝的男子出現在日本汽車空調零件大廠的德州辦公室，表明自己是蘋果的零組件經理人，並說蘋果想生產電動車，需要Sanden協助製造高效零組件，還向Sanden員工展示蘋果電動車和空調零件的設計圖。

雙方接著討論具體的零組件要求，但後來新冠肺炎疫情爆發，導致Sanden的現金流惡化，2020年6月須與債權人協商債務解決方案，與蘋果合作的前景也隨之黯淡。

日經指出，這段故事顯示蘋果等外部企業，正尋求進軍汽車業。

日本Sony集團也在今年美國消費電子展（CES）宣布，將嘗試生產電動車。

燃油車的零件種類琳瑯滿目，供應鏈也同樣複雜，豐田和本田等日本車廠的長期優勢，在於擁有龐大的供應鏈。

但電動車的零件數量約只有15000個，約為燃油車零件數的一半，降低了電動車硬體的相對價值，並提高設計和軟體元素的價值。

德國汽車零件廠商馬牌（Continental）預估，到了2030年，軟體將占每輛汽車價值的30%。

汽車業的變革也為採用「代工」模式創造沃土。蘋果已透過這種模式顛覆智慧手機業，而接觸Sanden，也顯示出該公司在電動車轉型看到相同商機。

代工的水平分工，將降低新廠商進入汽車業的門檻，中國就已有許多新興電動車製造商。

電動車 蘋果 汽車

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