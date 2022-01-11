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平價5G iPhone  傳3月亮相

財經新聞組／綜合報導
蘋果春季新產品發表會，預料再度以線上方式進行，據傳會中將推出具5G功能的升級版iphone SE。(歐新社資料照片)
蘋果春季新產品發表會，預料再度以線上方式進行，據傳會中將推出具5G功能的升級版iphone SE。(歐新社資料照片)

彭博資訊報導，蘋果公司將在3或4月舉行一場春季新產品發表會，預料再度以線上方式進行，據傳會中將推出具5G功能的升級版iPhone SE。法人看好將為鴻海、和碩、大立光及玉晶光等台廠淡季營運添柴火。

彭博撰寫「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）引述消息來源指出，蘋果春季產品發表會預料將在3或4月再度以線上模式舉行，新版iPhone SE最快可望第1季問世。新聞網站Apple Insider指出，蘋果2014到2020年常在3月和4月發表新產品，但去年主要以發布新聞稿的方式宣布推出新品，很少在1或2月宣布。

消息來源說，備配5G上網功能的新款iPhone SE，將是這場春季發表會的重頭戲。他認為，新款iPhone SE基本上維持原有的外型，重點放在內部升級。

外界預期，新iPhone SE手機鏡頭由大立光及玉晶光供貨，並由鴻海及和碩負責組裝。

展望2022年，鴻海董事長劉揚偉先前指出，仍須觀察新冠疫情變化，通膨及國際政治經濟情勢發展，此外，預期零組件缺貨狀況將延續到今年下半年。由於往年第2季均為蘋果新舊機種交替的淡季，如果新iPhone SE順利於今年上半年推出，將為供應鏈淡季營運添動能。

蘋果也可能在今年的春季發表會，發布配備蘋果自家晶片的新品，例如更新版的Mac mini或MacBook Air。

葛曼表示，蘋果今年的第二場重大發布活動將是6月的全球開發者大會（WWDC），蘋果常在這場活動公布作業系統的更新資訊。他說，今年的WWDC幾乎也可確定為線上活動。可期待 iOS 16、tvOS 16、macOS 13和 watchOS 9的軟體升級。

此外，蘋果生產的混合實境（MR）頭戴裝置將比較強調較短期的體驗，而非讓用戶長時間使用。

葛曼說，蘋果曾考慮過元宇宙，但現在試圖避開，「我被直接告知，用戶能逃往完全虛擬世界的構想，是蘋果的禁區」。

葛曼說，蘋果公司所推動的MR頭載裝置，不是全天候使用的裝置，而是一種可用於大量遊戲、通訊和內容消費的裝置。

蘋果雖把MR頭載裝置列為優先開發事項，但也不會讓人離開真實環境。

蘋果 iPhone 鴻海

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