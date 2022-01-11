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綠能當道 油商縮減石油開採

編譯陳家齊／綜合報導

2021年全球原物料大漲，油價勁揚，讓各大石油公司荷包滿滿。不過，在抗全球暖化、尋求綠能的全球風潮下，歐洲大型石油公司寧願發現金股利，也不要投資開採更多石油，縮小石油業務。

路透報導，英國石油（BP）、殼牌石油（Shell）、法國道達爾能源（Total）、挪威國家石油公司（Equinor）及義大利的埃尼能源集團（Eni），近來都聚焦於對股東發還股利，進入縮減石油開採、轉向其他能源事業的過渡期。

Bernstein研究公司預估，歐洲的石油能源集團今年將透過發放股利、回購股票等方式，向投資人返還540億美元的現金，美國的埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪弗龍（Chevron）石油公司，則將發放300億美元給投資人。

報導分析，美國的石油企業依舊投入加強開採油氣，但是歐洲同業則在加快出脫石油資產，套現了結。殼牌去年以95億美元，賣掉德州二疊紀盆地（Permian Basin）的油田，承諾把其中70億美元返還給投資人。

Bernstein指出，歐洲五大石油公司在積極出脫石油業務下，預計總產量在2025年到達每日700萬桶的頂點，隨後在2030年降至每日不到600萬桶。

BP已表示，到2030年時，石油產量將比2019年的高峰減少40%，殼牌表示其產量已經在2019年到頂，Eni則說，產量將在2025年進入高原期。

歐洲石油巨頭大舉投入風力、太陽能等永續再生能源，希望這些綠能事業能填補、甚至超越日益縮小的石油事業規模。

相較之下，美國石油大公司多半不涉足再生能源，雪弗龍執行長華特森（John Watson）曾說，再生能源的獲利率無法達到讓投資人滿意的二位數，所以不打算投入。

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