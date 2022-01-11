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農產品價格 今年將維持高檔

編譯季晶晶／綜合報導
巴西去年7月霜害影響咖啡收成。(路透資料照片)
巴西去年7月霜害影響咖啡收成。(路透資料照片)

去年因極端氣候事件而飆升的農產品價格，今年仍將維持高檔，因為不尋常的天候損害農作物，出現持續性的短缺。

金融時報報導，包括巴西咖啡、比利時馬鈴薯，以及加拿大黃豌豆等，去年因為極端氣溫和洪水，導致價格大漲。科學家警告，由於氣候變遷加速，這些異常狀況會變得更頻繁和嚴重。

物流問題和疫情造成消費習慣改變，糖和小麥等去年也漲價。

根據斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）發布的報告，「農業對氣候變遷的曝險最大」，風險同時來自單一的極端氣候事件或長期的氣候模式變化，比機會多出「好幾倍」。

全球各地在2021年中期發生一連串極端氣候事件，造成嚴重農損。例如巴西7月霜害重創咖啡豆產區，使其價格漲到7年來最高，巴西氣候仍不穩定，升高進一步農損的隱憂。

去年底，反聖嬰現象連兩年發生，料將加劇全球降雨和乾旱問題。聯合國糧農組織資深經濟學家Mario Zappacosta說：「知道今年會有反聖嬰現象，糧價就已預作反應，甚至早於真實現象發生。」這還可能有「傳染效果」，替代性作物的價格跟著水漲船高。

與此同時，加拿大去年中發生前所未見的熱浪和乾旱，衝擊豌豆生產，價格大漲到逾兩倍，影響到仰賴該原料的人造肉製造商。比利時馬鈴薯價格也在夏季洪災破壞歐洲大陸廣大地區後飆高。

斯德哥爾摩環境研究所的研究人員在報告中指出，氣候變遷將「對全球農產造成劇烈影響」，減低產量。

全球甘蔗產量在截至2100的30年間，相較於1980-2010間可能大減59%，而阿拉比卡咖啡和玉米預估可能分別減少45%和27%。

斯德哥爾摩環研所報告的作者之一Magnus Benzie說，產量減少而價格上漲，恐導致糧食安全的韌性降低，全球消費者的成本攀高。各國的因應方式，例如積存糧食和實施貿易限制，也可能加劇危機。

氣候變遷 咖啡 巴西

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