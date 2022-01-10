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社群電商規模 未來三年倍增

編譯林奇賢／綜合報導

最新研究指出，未來三年全球用戶透過臉書、抖音、微信等社群平台購物的成長速度，將是傳統購物管道的三倍，整體市場規模到2025年時將達到1.2兆美元，是去年的兩倍多。

彭博資訊報導，顧問業者埃森哲（Accenture）預估，社群電商的銷售總額到2025年時將增加到1.2兆美元，遠高於2021年的4920億美元。這股趨勢主要是受Z世代、千禧世代推動，預計屆時這群人花在社群電商的支出額，將占全球的62%。

研究顯示，到2025年時，全球社群電商銷售，將占整體電商總銷售的17%，高於現今的10%。在社群平台販賣的商品中，最受歡迎的是服飾、消費電子產品及家居裝飾；美妝、個人保養商品也在成長。對家庭經營的小商店而言，這股趨勢是個好消息。

調查顯示，這群所謂的「社群購物者」中，超過一半可能會支持小商號、而非規模較大的零售商，且可能再次向小商號購物，可能有助新品牌建立忠誠度、並提高受歡迎度。

報告指出，去年全球約35億人使用社群媒體，平均每天花2.5小時投入其中，開發中國家的消費者更可能使用社群電商服務購物，中國就有80%的社群媒體用戶利用社群電商服務購物。

社群媒體 電商 微信

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