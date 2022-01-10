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日企業用交友App 為員工找真愛

編譯易起宇／綜合報導

由於新冠肺炎疫情導致人們面對面認識新朋友的機會變少，日本電信巨頭NTT、瑞穗證券等許多企業因而運用一款人工智慧（AI）交友軟體，幫助員工尋找真愛，期盼員工變得更幸福，進而提高生產力。

共同社報導，日本約800家企業和組織已註冊成為交友應用程式（App）「Aill goen」的用戶。開發商表示，這款軟體之所以吸引企業註冊，部分原因是配對對象僅限註冊企業的員工，是一個可靠、安全的平台。

Aill執行長豐嶋千奈表示：「我的目標是建立一個平台，讓勞工更容易在工作與生活之間取得平衡，並帶動企業成長。多數勞工在疫情期間都待在家裡，幾乎沒有任何面對面接觸，讓雇主很擔心員工的心理健康。」

這款軟體也主打具備創新的AI功能，能提高約會成功率。目前Aill的註冊會員包括NTT、瑞穗證券、全日空及每日新聞。

雖然許多交友軟體都有AI輔助功能，但Aill聚焦於男女雙方透過打字進行聊天時，充當「軍師」，提供意見，例如用戶該在何時約對方出來見面，或該問何種問題，以提高對方的興趣。Aill的調查結果顯示，截至去年12月止，使用Aill goen AI輔助功能的活躍用戶，76%都成功安排過約會。

這款軟體的月費為每月6000日圓（52美元），且有些企業會負擔部分或全額月費，但傳統的婚友社服務，費用約是這款軟體的兩倍，且員工可能必須承擔所有費用。

AI 疫情 勞工

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