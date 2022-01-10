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巴隆周刊：大宗商品牛市剛起步

編譯林奕榮／綜合報導
能源轉型趨勢影響大宗商品價格，例如讓採礦更加不易，恐將拉抬商品價格。(路透資料照片)
能源轉型趨勢影響大宗商品價格，例如讓採礦更加不易，恐將拉抬商品價格。(路透資料照片)

巴隆金融周刊（Barron's）報導，通膨持續上揚、中國大陸政策轉變及能源轉型等三大題材，去年帶動大宗商品價格大漲，目前這三大趨勢的風向依然強勁，顯示商品市場的牛市才剛起步，能源期貨與工業金屬都持續看漲。

投資人渴望對通膨避險，也想在經濟解封後、從家用產品和重大基建支出的相關需求尋求獲利，推升彭博大宗商品指數去年上漲27%，漲幅為數十年來最大，部分商品今年料將續上漲，例如原油、或玉米等農產品。

儘管Omicron新冠變種病毒持續肆虐，全球經濟仍將持續反彈，家庭領域、企業投資等領域都出現積壓待釋出的需求，而這些生產都需要大宗商品。許多商品目前供不應求，再加上供應鏈問題，讓價格持續攀升。

投資人規避通膨風險，把資金轉往商品。能源期貨與美國通膨的相關程度最高，但長期而言，農業、畜牧和工業金屬也都與通膨有正相關。「綠色通膨」是推升物價的另一個因素，也將嘉惠綠能轉型所需的商品需求，尤其是銅、鋰、鋁、鈷等金屬。

中國經濟前景是決定商品價格走向的要素之一，儘管中國成長率已放緩至5%，但北京當局將支持經濟景氣，並且轉向綠色科技，對銅展望的影響為「短平長多」。

能源轉型趨勢也影響大宗商品價格，目前有三大因素正在推升能源價格，分別是能源短缺、改用再生能源以及企業和投資人更重視環境、社會和公司治理（ESG）議題。這三個因素將互影響，綠能轉型風潮導致傳統燃料等商品投資不足，使原油和天然氣等商品供不應求，而ESG議題備受關注，也讓採礦更加不易，長期而言都將拉抬商品價格。

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