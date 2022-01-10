航商撐不住 運價提前喊漲

馬士基、赫伯羅德等四大航商凍漲期限將屆，運價醞釀上攻。圖為各航商堆放在碼頭待清理的貨櫃。（路透）

四大貨櫃航商凍漲大限將屆，運價恐又攀高。馬士基等四大航商原擬凍漲運價至2月1日，但國際運價續創新高，各大航商已撐不住，運價漲價態勢蠢動，業界指出，「解凍」後四大航商報價受關注，將牽動運價走勢。

全球供應鏈壓力續升，馬士基、達飛、赫伯羅德、ONE等歐日航商凍漲屆期，亞洲貨櫃業者撐不住，還沒到2月「解凍日」，凍漲成員之一的ONE已喊漲，讓淡季變旺季，導致合約、即期運價雙漲。

去年9月，位居全球五大航商之一的達飛、赫伯羅德等，率先宣布凍漲即期運價，凍漲期限到今年2月1日，當時馬士基、ONE兩大航商聞風跟進。歷經四個多月紛擾，全球貨櫃運價不降反升，加上近期疫情 加速塞港，致中遠、ONE、長榮 等亞洲航商率先喊漲，均調漲2月運價附加費，達飛等業者凍漲屆期後報價受矚目。

農曆過年前趕出貨，又遇到疫情發燒、美西港口持續壅塞，推升運價飆漲，SCFI連九周上漲、連六周刷新紀錄，遠東到美西、歐洲續創新高，其中美西線漲幅最大達4%，推升SCFI指數來到5109.6點。

美西回程亞洲貨櫃報價2月15日開始大漲50%，業者指出，淡季逆勢上漲主因，東南亞 運價大漲，報價已超越美西回程甚多，促使航商派出清掃船加速美西空櫃清運返回亞洲，搶搭亞洲線高運價商機。

根據長榮最新美國返回亞洲航線報價，自2月15日開始，20呎貨櫃漲800美元，40呎大櫃上漲1000美元，漲幅均超過50%。