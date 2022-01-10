華爾街銀行 獲利將創高

美國華爾街 大銀行本周將發布上季財報，為美股財報季揭開序幕，幾家規模最大的銀行業者去年全年獲利預料將創歷史新高，受惠於投銀費用收入大增，以及新冠疫情期間的貸款 損失比原先預期少。

花旗集團和摩根大通（小摩）將在14日公布財報，高盛在18日出爐，接著摩根史坦利（大摩）和美國銀行（BofA）都將在19日公布。根據彭博彙編的分析師 預估、以及標普智匯的歷史數據顯示，分析師預測，花旗以外的華爾街大銀行去年全年獲利都將締造史上最高紀錄。

由於在疫情期間的貸款損失比原先預期少，華爾街大銀行原先提列的貸款損失準備金有一部份被歸於盈餘。

高盛分析師估計，在華爾街七大銀行原先提列的500億美元損失準備金中，目前已釋出360億美元。去年全球併購活動熱落，也讓大銀行的投資銀行費用收入大增。

此外，美國聯準會（Fed）今年即將升息，也使投資人更樂觀預期銀行業今年業績將保持強勁，而且Fed數據顯示，去年疲軟的貸款需求，已出現改善跡象。

但也有分析師審慎表示，銀行業可能要在好幾年後，才能重演去年的亮眼獲利表現。

整體而言，FactSet數據顯示，分析師預期標普500指數成分企業上季獲利將年增22%，成長較過去幾季趨緩，但高於歷史平均值，今年全年則預估將增加9.4%。

投資人未來幾周的關注重點將不只是企業獲利，還會緊盯利潤，因為原料、勞工及船運等成本都上揚，可能侵蝕獲利。

史坦普500指數成分企業淨利率在去年第2季攀抵13.1%，為2008年以來最高，但第4季預估將落至11.9%。