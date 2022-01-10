我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

華爾街銀行 獲利將創高

編譯林奇賢／綜合報導

美國華爾街大銀行本周將發布上季財報，為美股財報季揭開序幕，幾家規模最大的銀行業者去年全年獲利預料將創歷史新高，受惠於投銀費用收入大增，以及新冠疫情期間的貸款損失比原先預期少。

花旗集團和摩根大通（小摩）將在14日公布財報，高盛在18日出爐，接著摩根史坦利（大摩）和美國銀行（BofA）都將在19日公布。根據彭博彙編的分析師預估、以及標普智匯的歷史數據顯示，分析師預測，花旗以外的華爾街大銀行去年全年獲利都將締造史上最高紀錄。

由於在疫情期間的貸款損失比原先預期少，華爾街大銀行原先提列的貸款損失準備金有一部份被歸於盈餘。

高盛分析師估計，在華爾街七大銀行原先提列的500億美元損失準備金中，目前已釋出360億美元。去年全球併購活動熱落，也讓大銀行的投資銀行費用收入大增。

此外，美國聯準會（Fed）今年即將升息，也使投資人更樂觀預期銀行業今年業績將保持強勁，而且Fed數據顯示，去年疲軟的貸款需求，已出現改善跡象。

但也有分析師審慎表示，銀行業可能要在好幾年後，才能重演去年的亮眼獲利表現。

整體而言，FactSet數據顯示，分析師預期標普500指數成分企業上季獲利將年增22%，成長較過去幾季趨緩，但高於歷史平均值，今年全年則預估將增加9.4%。

投資人未來幾周的關注重點將不只是企業獲利，還會緊盯利潤，因為原料、勞工及船運等成本都上揚，可能侵蝕獲利。

史坦普500指數成分企業淨利率在去年第2季攀抵13.1%，為2008年以來最高，但第4季預估將落至11.9%。

分析師 華爾街 貸款

上一則

巴隆周刊：大宗商品牛市剛起步

下一則

中國鋼價止跌 台灣迎春節後拉貨潮

延伸閱讀

美歐兩地 擴大對未接種疫苗者施壓

美歐兩地 擴大對未接種疫苗者施壓
誘客上門 Taco Bell推10美元「一天一塔可」訂閱服務

誘客上門 Taco Bell推10美元「一天一塔可」訂閱服務
不打疫苗就沒工作 花旗月底開除在美不配合員工

不打疫苗就沒工作 花旗月底開除在美不配合員工
美股最錢線／元宇宙當紅 Adobe大贏家

美股最錢線／元宇宙當紅 Adobe大贏家

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

2022-01-02 22:51
聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

2022-01-02 15:59
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02
聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）

Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

2022-01-06 09:30

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天