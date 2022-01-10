特斯拉全自駕系統 漲20%

特斯拉將調漲FSD的駕駛輔助功能，用買斷制購買的售價將一口氣漲20％。 （路透）

美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）即將調漲「全自動駕駛」（FSD）的駕駛輔助功能，用買斷制購買的售價將一口氣漲20％，以月費制購買的價格也將調高。目前最用力推廣自駕輔助功能的車廠就是特斯拉，隨著通用汽車 （GM）等車廠也都將推出「全自動」駕駛功能，市場競爭將更加激烈。

特斯拉執行長馬斯克已宣布，「全自動駕駛」輔助功能的價格17日起將漲到1.2萬美元，高於目前的原本的1萬美元；特斯拉的FSD也有月費制，每月收費199美元，預期也將會調漲，但馬斯克未透露漲幅。

儘管特斯拉的FSD名為「全自動」，目前仍無法讓駕駛人不在車上、不握方向盤自行駕駛。FSD目前是由特斯拉評估篩選後，邀請車主參加，才能購買使用，目前FSD也僅在美國推出。特斯拉另有免費的「自動輔助駕駛」（Autopilot）功能，出廠時就安裝在車輛內。

目前，特斯拉FSD仍處於測試狀態的Beta版，FSD在2020年推出時的售價為8000美元，很快調漲為1萬美元，這次再漲2000美元，等於比剛推出時調漲50%。但特斯拉從未公布有多少車主購買、訂閱FSD，特斯拉的FSD漲價會帶來多少收益，外界無法評估。馬斯克曾在2016年表示，2017年就能推出全自動駕駛汽車，但迄今仍無法達到這個目標，在國際汽車工程師學會（SAE International）規範的Level 0到5自駕等級中，FSD目前仍屬於Level 2等級。

通用執行長巴拉（Mary Barra）上周在美國拉斯維加斯消費電子展（CES）表示，計畫在未來十年推出能讓消費者購買使用的全自動駕駛汽車。英特爾旗下子公司Mobileye也已宣布，正與中國的吉利汽車合作，希望在2024年推出Level 4等級的全自駕汽車。Level 4意味著在良好天氣與特定區域內，汽車能自行駕駛，不需駕駛人監控。目前，美國與中國已有一些Level 4等級的計程車在行駛，但是讓普通消費者使用的Level 4自駕車 尚未推出，通用與吉利打算成為全球率先推出消費等級Level 4的車廠。

目前的Level 4等級計程車須在車頂安裝光學雷達等多種精密感應器，才能達到Level 4自駕等級，硬體配備成本高達數萬美元。Mobileye認為，自動駕駛感測器成本要降到5000美元，才能獲市場採納。