美股上周表現 近一年來最差 本周五件事受關注

蘋果今年第一場線上產品發表會可能在3月或4月舉行，傳將發表升級版的平價機款iPhone S。（歐新社）

美股四大指數上周五（7日）全數收黑，其中那斯達克綜合指數跌1%，全周重挫4.5%，寫去年2月底以來表現最差的一周，科技股重挫主要是受美國10年期公債殖利率竄升影響。展望本周，通膨和聯準會仍是未來議題主軸。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

1. 寶成越南 廠員工發動示威 不滿公司大砍年終將金

越南青年報（Tuoi Tre）報導，全球製鞋龍頭寶成越南廠員工7日罷工，要求公司給予更高的年終獎金。對此，寶成9日表示，公司將持續與工會及同仁保持密切溝通。

報導指出，寶成越南分公司Pouyuen Vietnam的邊和市工廠員工不滿公司，將今年年終獎金減到剩下1至1.5個月，少於往年的1.9至2.2個月，該廠1.6萬名員工全都因罷工停止工作。

2. 有5G功能的iPhone SE預料在今年3月問世

根據彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）引述消息來源指出蘋果今年第一場線上產品發表會可能在3月或4月舉行，謠傳將發表升級版的平價機款iPhone S，外觀大致維持原樣，但內部功能升級，包括支援5G連網。

3. 賽普勒斯發現「Deltacron」病毒 美國家用快篩試劑大缺貨

賽普勒斯大學科學家發現一種結合Omicron 與Delta病毒特性的新型新冠病毒變異株「Deltacron」，目前已發現25起確診病例，但Deltacron病毒是否會造成更嚴重的症狀、傳染力更強，仍有待觀察。

另外，美國新冠肺炎疫情在跨年假期之後大幅惡化，Omicron變異株快速蔓延，促使美國各地民眾到藥局或診所採購新冠病毒快篩試劑，企業也在囤積試劑，導致多地家用快篩試劑都傳出缺貨。

至於在澳洲，已出現單日新增逾10萬例新冠病例的紀錄，凸顯Omicron快速傳播。

4. 巴隆看好大宗商品前景 牛市才剛起步

巴隆金融周刊（Barron's）報導，通膨持續上揚、中國政策轉變及能源轉型等三大題材，去年帶動大宗商品價格大漲，目前這三大趨勢的風向依然強勁，顯示商品市場的牛市才剛起步，能源期貨與工業金屬都持續看漲。

5. 哈薩克 動亂影響供應 銅價應聲上漲

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨價格上周五（7日）收漲1.2%，報每公噸9,647美元，扭轉前一日的跌勢，主要是擔憂哈薩克動亂可能影響銅的供應，因而帶動銅價走高。