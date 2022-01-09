我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

美國新冠確診病例 累計突破6000萬例

美股上周表現 近一年來最差 本周五件事受關注

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果今年第一場線上產品發表會可能在3月或4月舉行，傳將發表升級版的平價機款iPhone S。（歐新社）
蘋果今年第一場線上產品發表會可能在3月或4月舉行，傳將發表升級版的平價機款iPhone S。（歐新社）

美股四大指數上周五（7日）全數收黑，其中那斯達克綜合指數跌1%，全周重挫4.5%，寫去年2月底以來表現最差的一周，科技股重挫主要是受美國10年期公債殖利率竄升影響。展望本周，通膨和聯準會仍是未來議題主軸。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

1. 寶成越南廠員工發動示威 不滿公司大砍年終將金

越南青年報（Tuoi Tre）報導，全球製鞋龍頭寶成越南廠員工7日罷工，要求公司給予更高的年終獎金。對此，寶成9日表示，公司將持續與工會及同仁保持密切溝通。

報導指出，寶成越南分公司Pouyuen Vietnam的邊和市工廠員工不滿公司，將今年年終獎金減到剩下1至1.5個月，少於往年的1.9至2.2個月，該廠1.6萬名員工全都因罷工停止工作。

2. 有5G功能的iPhone SE預料在今年3月問世

根據彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）引述消息來源指出蘋果今年第一場線上產品發表會可能在3月或4月舉行，謠傳將發表升級版的平價機款iPhone S，外觀大致維持原樣，但內部功能升級，包括支援5G連網。

3. 賽普勒斯發現「Deltacron」病毒 美國家用快篩試劑大缺貨

賽普勒斯大學科學家發現一種結合Omicron與Delta病毒特性的新型新冠病毒變異株「Deltacron」，目前已發現25起確診病例，但Deltacron病毒是否會造成更嚴重的症狀、傳染力更強，仍有待觀察。

另外，美國新冠肺炎疫情在跨年假期之後大幅惡化，Omicron變異株快速蔓延，促使美國各地民眾到藥局或診所採購新冠病毒快篩試劑，企業也在囤積試劑，導致多地家用快篩試劑都傳出缺貨。

至於在澳洲，已出現單日新增逾10萬例新冠病例的紀錄，凸顯Omicron快速傳播。

4. 巴隆看好大宗商品前景 牛市才剛起步

巴隆金融周刊（Barron's）報導，通膨持續上揚、中國政策轉變及能源轉型等三大題材，去年帶動大宗商品價格大漲，目前這三大趨勢的風向依然強勁，顯示商品市場的牛市才剛起步，能源期貨與工業金屬都持續看漲。

5. 哈薩克動亂影響供應 銅價應聲上漲

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨價格上周五（7日）收漲1.2%，報每公噸9,647美元，扭轉前一日的跌勢，主要是擔憂哈薩克動亂可能影響銅的供應，因而帶動銅價走高。

越南 Omicron 哈薩克

上一則

日企用交友App 為員工找真愛

下一則

大仁說財經 | 通膨的前世今生，誰該負責？

延伸閱讀

哈薩克動亂 當局指逾5千人被捕 164人喪命

哈薩克動亂 當局指逾5千人被捕 164人喪命
俄能兩頭作戰？哈薩克動亂 為美俄談判添變數

俄能兩頭作戰？哈薩克動亂 為美俄談判添變數
Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例
不只是民怨 紐約時報：哈薩克暴動與總統權鬥有關

不只是民怨 紐約時報：哈薩克暴動與總統權鬥有關

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

2022-01-02 22:51
聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

2022-01-02 15:59
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02
聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）

Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

2022-01-06 09:30

超人氣

更多 >
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物

用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物
居家檢測大缺 民眾難尋放棄快篩 WSJ：確診絕對少算

居家檢測大缺 民眾難尋放棄快篩 WSJ：確診絕對少算