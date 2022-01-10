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哈薩克動亂 帶動銅價衝高

財經新聞組／綜合報導

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨價格周五（7日）收漲1.2%，報每公噸9647美元，扭轉前一日的跌勢，主要是擔憂哈薩克動亂可能影響銅的供應，因而帶動銅價走高。

俄羅斯軍隊協助哈薩克平定境內的大規模抗議活動後，哈薩克總統托卡葉夫表示已大致恢復國內秩序，但仍誓言會持續鎮壓暴動分子。當地採礦和運輸尚未傳出受阻消息，但相關風險已支撐銅價上漲。

BMO資本市場公司數據顯示，哈薩克開採的銅礦約占全球的3%。中國是全球最大銅消費國。官方數據顯示，中國去年1-11月進口的精煉銅，約8%來自哈薩克。

摩根史坦利分析師6日報告表示，「在全球石油、鋅和銅的供應上，哈薩克舉足輕重」；最立即可能遇到的供應鏈斷鏈風險，將來自任何日常消費品運輸受到的影響、人員移動的限制，和出口物流的阻礙。

哈薩克位於歐洲和亞洲交界，與中國、俄羅斯等國接壤，國土面積達272.49萬平方公里，是世界第九大，同時也是全球最大內陸國，人口1912萬。哈薩克為前蘇聯國家，在蘇聯垮台後，一直是中亞局勢穩定的基石，也是對外資較為開放的中亞國家。中亞地區能源及礦產豐富，中俄兩大鄰國皆虎視眈眈，哈薩克因而深具戰略價值。隨著哈薩克陷入動亂，所激起的連鎖反應恐動搖中亞局勢 。

根據世界銀行資料，截至2020年，哈薩克國內生產毛額（GDP）達1712億美元，占中亞產值60%、其人均GDP則為9122美元，略高於土耳其和墨西哥。

哈薩克 俄羅斯 石油

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