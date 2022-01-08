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歐減產推升鋁價 衝三個月來最高

編譯易起宇／綜合報導

倫敦鋁價7日盤中大漲2%，衝上去年10月來最高，朝每噸3000美元整數關卡邁進，主因為歐洲煉鋁廠因電力成本上漲而減產，導致市場供應更加緊俏。

倫敦金屬交易所（LME）3個月鋁期貨價格7日一度大漲2%至每公噸2980美元，為去年10月21日來盤中最高水準，漲幅稍後收斂至0.3%，報每噸2930美元。

彭博報導指出，電力成本上漲，已迫使法國Aluminium Dunkerque產業公司和美國鋁業（Alcoa）的西班牙廠等煉鋁廠減產，同時LME追蹤的鋁庫存已逼近2007年來的最低水準。

上海東吳玖盈投資管理公司交易員表示，強烈預期歐洲煉鋁廠還會進一步減產，能源短缺問題可能會持續到春季。

美銀全球研究公司的報告指出，2022年全球鋁市仍將供不應求，雖然中國春季扭轉暫時關廠的決定，可能導致鋁價下跌，但鋁市的基本面需求最終預料仍將維持強勁。同時，哈薩克動亂局勢正推升倫敦銅價，LME 3個月銅期貨價格一度上漲0.6%，報每公噸9592美元。

俄羅斯和盟國已部署軍隊協助哈薩克鎮壓反政府的暴力示威，雖然當地採礦和運輸尚未傳出受阻消息，但相關風險已引發憂慮。

哈薩克 投資 俄羅斯

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