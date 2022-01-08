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創紀錄 三星上季獲利同比增52%

編譯陳家齊／綜合報導
三星去年營收締造史上最高紀錄。(路透)
三星去年營收締造史上最高紀錄。(路透)

在全球晶片的強勁需求支撐下，南韓三星電子與瑞士意法半導體（STMicroelectronics）上季銷售亮眼，三星營收締造史上最高紀錄，強化記憶體晶片產業今年將擺脫低潮的希望，意法半導體的營收初估也將優於原先預期，激勵股價大漲6.5%。

三星電子7日公布2021年第4季初估財報，營收初估將比一年前成長23.5%，達到76兆韓元（約631億美元），將打破在去年第3季創下的73.9兆韓元新高紀錄。上季營業利益初估為13.8兆韓元（115億美元），比2020年同期增長52.5%。

三星2021年全年營收估計可達279兆韓元，同樣創下歷史紀錄，刺激股價7日一度大漲2%，最後收盤上漲1.82%，收每股78300韓元。三星將在27日提出上季的完整財報，屆時將有每股純益，以及手機、記憶體、晶片代工等各部門獲利狀況。

在伺服器、汽車晶片的強勁需求下，三星電子與SK海力士、美光等記憶體晶片大廠得以承受記憶體晶片價格的周期性下跌。去年第4季NAND快閃記憶體晶片價格下跌3%，DRAM記憶體跌5%，跌幅都沒有原先預期大。

三星的晶圓代工部門利潤率也提高，手機、顯示卡等產品的強勁需求使晶片代工獲利得以拉高。分析師預期，三星包括晶片代工業務邏輯晶片事業，上季營業利益將躍增至超過1兆韓元。

中國西安因新一波新冠疫情封城，三星在西安的廠房供應全球15%的NAND快閃記憶體，雖然產線沒有關閉，但也已經有所調整，可望使今年上半年不再出現供應過剩的狀況，供給減少可望拉抬原本一路走低的記憶體晶片價格。

晶片 三星 營收

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