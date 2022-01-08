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貨櫃運價開紅盤 連漲九周

記者黃淑惠／綜合報導
上海出口集裝箱運價指數連九周上漲、連六周刷新記錄。圖為長榮貨櫃輪。（本報系資料庫）
上海出口集裝箱運價指數連九周上漲、連六周刷新記錄。圖為長榮貨櫃輪。（本報系資料庫）

農曆過年前趕出貨，又遇到疫情發燒、美西港口持續壅塞，推升運價飆漲，上海航交所7日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連九周上漲、連六周刷新記錄，遠東到美西、歐洲續創新高，其中美西線漲幅最大達4%，推升SCFI指數來到5109.6點。

2022年全球貨櫃輪運價指數新年開紅盤亮麗，美西線每FEU（標準40呎櫃）周漲幅最大達4%，再締新猷來到7994美元；遠東到美東線每FEU周漲幅居次達2.19%，價格衝上11833美元。法人推估，以現在市場需求概況研判，近期美東線就有望突破2021年9月寫下的新高11976美元。

在最新出爐運價中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7777美元，較上周漲26美元，漲幅0.3%；遠東到地中海運價每TEU為7529美元，較上周下跌6美元，跌幅0.1%。至於近洋線方則是漲跌互見，遠東到日本關西周跌33美元，遠東到日本關東周漲8美元，遠東到東南亞則較前一周漲48美元。

業者表示，疫情造成碼頭作業困難度拉高，又遇到亞洲區已進入農曆年前趕出貨旺月，已有一堆貨等著排隊要到美國市場；疫情變多化端，全球物流供應鏈吃緊再度拉警報，元月運價表現恐怕易漲難跌。

全球開始受到新一波疫情衝擊，據悉，美西洛杉磯、長灘港已驚傳有百名碼頭工人確診，美國西海岸約有150名碼頭工人接受測試，其中100人呈陽性。

海運業者看到這樣的訊息都相當擔憂，碼頭工作人員減少，將進一步減緩碼頭工作效率，未來一周如果還是維持高確診數，塞港問題將加重。

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